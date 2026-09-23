Sánchez afirma que el vínculo España-EE.UU está por encima de diferencias de sus gobiernos

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Nueva York, 23 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que el vínculo que une a España con Estados Unidos es "más sólido que el acero que sostiene el puente de Brooklyn" y está por encima de cualquier coyuntura o diferencia ideológica que pueda haber en la acción de sus respectivos gobiernos.

Sánchez ensalzó ese vínculo en su intervención en un foro sobre las economías de España, Estados Unidos y América Latina organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

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Sin citar expresamente al presidente estadounidense, Donald Trump (que ofreció este martes una recepción a líderes de la que se ausentó Sánchez alegando motivos de agenda), o a cuestiones que han provocado enfrentamiento entre ellos en los últimos años, el jefe del Ejecutivo español garantizó que es mucho más lo que une a ambos países que lo que les separa.

"No solo somos socios comerciales, somos socios esenciales, y no solo somos aliados estratégicos; somos compañeros de travesía; no solo somos amigos, somos familia", añadió. EFE

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