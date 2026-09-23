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Changan México y Estafeta fortalecen la red nacional de logística de repuestos para mejorar el servicio posventa

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Changan Automobile México anunció una alianza estratégica con Estafeta Supply Chain para fortalecer la atención y el soporte al cliente en el mercado mexicano. Como parte del acuerdo, Estafeta será responsable de las operaciones de almacenamiento y distribución de refacciones de Changan en México.

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La colaboración inició formalmente en julio de 2026 y representa un avance importante en la consolidación del sistema de servicio posventa de la compañía. A través de esta alianza, Changan utilizará la plataforma logística especializada de Estafeta para gestionar el suministro de piezas destinado a sus 64 concesionarios en todo México, mejorando la eficiencia operativa y la disponibilidad de componentes.

El 22 de septiembre, Yao Hewei, vicepresidente de Changan México, y Gabriel Guzmán Ávila, director de Servicios Internacionales y Negocios Estratégicos de Estafeta, encabezaron el corte de listón en la ceremonia de inauguración del centro de operaciones logísticas, junto con representantes de ambas compañías. El evento marcó una nueva etapa en la gestión y distribución de refacciones dentro de la red comercial de Changan México.

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La cooperación con Estafeta se basa en su experiencia en el sector automotriz y en su capacidad para operar redes nacionales de distribución. La compañía cuenta con 47 años de experiencia, incluidos 15 años de especialización automotriz, y actualmente brinda servicios a más de 500 distribuidores en México, incluyendo los 64 puntos de venta de Changan.

Dentro del acuerdo, Estafeta desarrolló un centro logístico exclusivo para Changan con una superficie de 8,500 metros cuadrados, equipado con 10,000 posiciones de almacenamiento distribuidas entre racks para tarimas y áreas tipo mezzanine. Actualmente, la instalación opera con 11,600 SKU activos y un inventario total de 472,000 piezas, que incluye componentes de mantenimiento, reparación por colisión, piezas eléctricas y mecánicas, así como baterías de alto voltaje para vehículos de nueva energía de Changan y Deepal.

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Samuel Echeverria, COO de Changan Auto México & LATAM, destacó que el nuevo modelo operativo permitió aumentar la frecuencia de cumplimiento de pedidos de refacciones, pasando de una operación semanal a una atención durante cinco días laborales por semana, reduciendo los tiempos de reposición y mejorando la respuesta a los distribuidores. El centro puede procesar aproximadamente 120 líneas de pedido diarias, con un promedio de 4 horas para preparación y empaquetado, y una precisión de inventario del 99.7%.

La disponibilidad de refacciones aumentó de 79.2% a inicios de 2025 a 94.3% en agosto de 2026, un crecimiento de 15.1 puntos porcentuales, con el objetivo de superar el 95% de disponibilidad. En los principales mercados, como Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Pachuca, Monterrey y Guadalajara, las entregas pueden realizarse en un máximo de dos días, mientras que el resto del país cuenta con cobertura de hasta seis días.

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Además, ambas compañías impulsarán la digitalización del almacén para mejorar la precisión de inventarios, el cumplimiento de pedidos y la trazabilidad logística, permitiendo un seguimiento más eficiente desde la salida del centro hasta la recepción por parte de los concesionarios.

Al fortalecer el suministro de componentes, Changan continuará ampliando sus capacidades comerciales y de servicio en México junto con sus distribuidores, reforzando la atención posventa y el soporte al usuario. La compañía busca satisfacer mejor las necesidades de los consumidores locales durante la compra y uso de sus vehículos, ofreciendo servicios más oportunos y confiables para brindar mayor tranquilidad a los clientes.

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El servicio posventa para vehículos de nueva energía es también una prioridad de esta cooperación. Changan ha incorporado baterías de alto voltaje a su inventario de refacciones, fortaleciendo anticipadamente la capacidad de suministro de componentes clave para sus modelos de nueva energía. En el futuro, la compañía continuará incrementando su inversión en vehículos eléctricos y mejorando los servicios complementarios, apoyando el desarrollo sostenible de este negocio en México.

La operación local forma parte de la estrategia global de Changan. La alianza con Estafeta integra las necesidades de servicio de la marca con la experiencia logística mexicana. Changan continuará orientándose a las necesidades de los usuarios locales, profundizando la cooperación con socios nacionales y trabajando junto con el mercado mexicano para lograr un desarrollo conjunto.

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FUENTE Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.