Berlín ya planea retirar su candidatura olímpica por falta de apoyo

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Los responsables de la candidatura de Berlín para albergar futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos planean retirarse de la carrera poco antes de que se tome la decisión debido a su pocas posibilidades de éxito, según informaciones de la agencia de noticias dpa.

El Gobierno regional aún no se ha pronunciado al respecto, pero ha convocado para este jueves una rueda de prensa, a raíz de una reunión entre el alcalde en funciones, Kai Wegner (CDU); la titular de Deportes, Iris Spranger (SPD), y el comisario olímpico de Berlín, Kaweh Niroomand.

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Varios medios alemanes se han hecho eco de la noticia. A la espera de que el Comité Olímpico Alemán (DOSB) decida el próximo sábado con qué precandidatura se queda. La opción de Berlín ya se considera perdedora, por detrás de las precandidaturas de Múnich y Colonia-Rin-Ruhr.

La capital del país quería presentarse para acoger JJ.OO. y JJ.PP. de verano de 2036, 2040 o 2044 con 'Berlin+', proyecto en colaboración con Brandeburgo, Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Sin embargo, la CDU y el SPD, que gobernaban hasta ahora en coalición e impulsaban el proyecto, fueron derrotados en las elecciones al Parlamento regional.

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Ganó esos comicios el partido La Izquierda, cuya representante Elif Eralp podría convertirse en la nueva alcaldesa y se opone a organizar JJ.OO. y JJ.PP. por sus altos costes. Un día después de las elecciones, Eralp declaró que la "decisión ya estaba zanjada" porque los berlineses también habían votado en contra de los Juegos con las elecciones.

Los Verdes, que previsiblemente formarán parte del Gobierno con Eralp a la cabeza, también rechazan los planes. Ambos partidos argumentan que Berlín necesita el dinero con mayor urgencia en otros ámbitos.

Las declaraciones de Eralp provocaron un gran malestar entre los partidarios de los Juegos Olímpicos. Niroomand reprochó a la política que "en 45 segundos hubiera echado por tierra toda la candidatura, lo que ha generado una enorme incertidumbre entre las federaciones y, con ello, reducido considerablemente nuestras posibilidades".

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Además, los evaluadores del DOSB otorgaron el pasado martes a la precandidatura de Berlín una valoración peor que a su competencia. A diferencia de Múnich y Renania del Norte-Westfalia, la capital renunció a celebrar un referéndum y, para colmo, los detractores querían impulsar una iniciativa popular en contra de esa candidatura en la capital.