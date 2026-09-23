Sánchez resalta el vínculo entre España y EEUU: "Es más sólido que el acero del puente de Brooklyn"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este jueves la solidez del vínculo que une a España y a Estados Unidos, subrayando que es "más sólido que el acero que sostiene el puente de Brooklyn".

"Está por encima de cualquier coyuntura y también de cualquier diferencia que se pueda tener desde el punto de vista de cuál es la acción de un gobierno u otro", ha señalado el jefe del Ejecutivo durante su intervención en un encuentro empresarial en la Cámara de Comercio España-EE.UU en Nueva York.

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Para Sánchez, es mucho más lo que une a ambos países que lo que les separa. "No solo somos socios comerciales, yo creo que somos socios esenciales. Y no solo somos aliados estratégicos, creo que somos compañeros de travesía. No solo somos amigos, creo que somos familia", ha enfatizado.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la economía española no se entiende sin este país, "el mayor inversor y el principal destino de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea". Como tampoco se entiende, según Sánchez, sin América Latina y el Caribe, que tienen en España su puerta de entrada al gran mercado que es el europeo y viceversa. "Nuestra vocación es europea, iberoamericana, es trasatlántica. No elegimos entre esos espacios", ha remarcado.

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Y es que, en un mundo convertido "demasiadas veces en un tablero de 'Risk'", Sánchez ha subrayado que las economías abiertas necesitan reglas fiables, socios previsibles y una cooperación a largo plazo. "Por tanto, más diálogo, más colaboración y evidentemente más multilateralismo", ha recalcado.