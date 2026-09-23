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Petrobras amortizará anticipadamente tres bonos con un valor agregado de 949,6 millones de euros

09/05/2023 Barco de la petrolera estatal brasileña Petrobras. ECONOMIA PETROBRAS
09/05/2023 Barco de la petrolera estatal brasileña Petrobras. ECONOMIA PETROBRAS
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La petrolera estatal brasileña Petrobas ha anunciado este miércoles que su filial Petrobras Global Finance amortizará anticipadamente tres bonos con un valor agregado de cerca de 1.081 millones de dólares (949,6 millones de euros).

Según la nota de prensa, los instrumentos emitidos vencían en 2028, pero, finalmente, serán liquidados por The Bank of New York Mellon el próximo 25 de septiembre. Los bonos tienen un rendimiento del 5,999%.

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El importe de compensación, más los intereses devengados, vencerá y será pagadero en dicha fecha y ascenderá a 1.092 millones de dólares (959,3 millones de euros). Tras la amortización, los bonos y la garantía correspondiente de Petrobras quedarán cancelados y se extinguirá cualquier obligación derivada de los mismos.

A principios de agosto, Petrobras informó de que había obtenido unos beneficios de 16.627 millones de dólares (14.606 millones de euros) en el primer semestre de 2026, un 55,3% más. Las ventas repuntaron un 35,7%, hasta los 57.142 millones de dólares (50.196 millones de euros).

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