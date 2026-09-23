María José Campanario se mete de lleno en la guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban: "No voy a censurar a mi hija"

23/09/2026 María José Campanario. De regreso en casa tras varias semanas recorriendo Asia con el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo', María José Campanario ha roto por fin su silencio sobre la guerra mediática de su hija Julia Janeiro contra Belén Esteban y, después de 'celebrar' en declaraciones al programa 'Fiesta' que "por fin se le ha puesto a mi hija la corona que se le había caído, la corona de reina", ahora ha entrado de lleno en la polémica para dejar claro cuál es su postura -y la de Jesulín de Ubrique- ante los dardos que la influencer ha lanzado públicamente a la madre de su hermana Andrea Janeiro tachándola de "meme televisivo" y acusándola de haber causado un gran sufrimiento a su familia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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De regreso en casa tras varias semanas recorriendo Asia con el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo', María José Campanario ha roto por fin su silencio sobre la guerra mediática de su hija Julia Janeiro contra Belén Esteban y, después de 'celebrar' en declaraciones al programa 'Fiesta' que "por fin se le ha puesto a mi hija la corona que se le había caído, la corona de reina", ahora ha entrado de lleno en la polémica para dejar claro cuál es su postura -y la de Jesulín de Ubrique- ante los dardos que la influencer ha lanzado públicamente a la madre de su hermana Andrea Janeiro tachándola de "meme televisivo" y acusándola de haber causado un gran sufrimiento a su familia.

La odontóloga ha roto su silencio en la revista Lecturas y, rotunda, ha revelado que Juls cuenta con su apoyo incondicional en su cruzada contra la 'patrona': "Yo estoy al lado de mi hija, lo voy a estar siempre y va a tener siempre el respaldo de su padre y de su madre. Lo tiene", ha expresado con firmeza, asegurando que "yo me he pegado mucho tiempo autocensurándome y no voy a censurar a mi hija".

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"No ha tenido una vida fácil. Cualquier persona inteligente entiende todo el daño que se ha podido hacer durante tantísimos años teniendo un altavoz los días en un programa de televisión, mucha gente hablando en contra de una persona... y yo no lo he tenido" ha añadido haciendo alusión a las críticas que tuvo que soportar durante mucho tiempo por parte de Belén en el programa 'Sálvame'. Algo que como reconoce hizo mucho daño a su niña.

De ahí que María José reconozca que su consejo a Julia es que "sea libre". "Ser mujer es muy complicado. Ser mujer libre, todavía más" ha sentenciado, orgullosa de que la maquilladora esté siendo fiel a sí misma y haya decidido no callarse y dar la versión de lo que su familia ha sufrido por culpa de la 'princesa del pueblo'.

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