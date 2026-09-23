Líder de banda criminal peruana Los Pulpos capturado en Bolivia va a cárcel en base naval

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(Actualiza con traslado e ingreso a prisión)

Lima, 23 sep (EFE).- Jhonsson Cruz Torres, el principal líder de la banda criminal peruana Los Pulpos, conocido bajo el apodo de 'Jhonsson Pulpo', fue recluido este martes en la Base Naval del Callao, la prisión de máxima seguridad de Perú, donde permanecerá bajo custodia militar para cumplir una condena de cadena perpetua, tras haber sido capturado en Bolivia a inicios de mes.

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El ministro del Interior, César Astudillo, había anunciado horas antes la cárcel a donde sería destinado 'Jhonsson Pulpo' mientras un juez le investiga por organización criminal y secuestro extorsivo al raptar a un empresario minero a finales de agosto y matar a sus cuatro acompañantes.

La Base Naval del Callao fue creada para albergar a los convictos más peligrosos del país como líderes terroristas, y en ella también está actualmente Erick Mendoza, apodado 'El Monstruo', otro líder criminal capturado en septiembre de 2025 en Paraguay.

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Tras su entrega por parte de Bolivia, 'Jhonsson Pulpo' permanecía bajo detención preliminar en poder de la Policía hasta definir la cárcel donde será encerrado.

Ahora fue llevado a la Base Naval del Callao, en la portuaria provincia colindante con la capital Lima, bajo estrictas medidas de seguridad.

El ministro del Interior destacó que el traslado a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad responde a la necesidad de reforzar las medidas de custodia de un investigado vinculado a una organización criminal de alcance internacional.

En ese sentido, valoró la cooperación internacional para la captura de Cruz Torres, producida en La Paz después de dirigir desde allí el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo, que conllevó la matanza de sus cuatro acompañantes que iban con él en el automóvil.

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"La lucha contra el crimen organizado exige una respuesta coordinada del Estado. La Policía está utilizando inteligencia, tecnología y cooperación internacional para ubicar a quienes pretenden evadir la justicia, incluso fuera del territorio nacional", señaló Astudillo.

'Jhonsson Pulpo' es la tercera generación un clan criminal surgido en Trujillo, a unos 550 kilómetros al norte de Lima, y desde muy joven asumió el control de la organización criminal, tras la captura de su padre, Jhon Cruz Arce ('Jhon Pulpo'), quien el año pasado salió en libertad tras cumplir una condena de 25 años de cárcel.

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Bajo su liderazgo, Los Pulpos han expandido sus tentáculos hacia países como Chile y Bolivia a través de las extorsiones, con un estilo cruel y sanguinario donde han secuestrado y mutilado a sus víctimas para lograr el dinero exigido para su liberación. EFE

(foto) (vídeo)