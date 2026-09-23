Agencias

Las defensas antiaéreas rusas derriban 514 drones ucranianos en una noche

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Moscú, 23 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron esta noche 514 drones ucranianos sobre una veintena de regiones, informó el Ministerio de Defensa.

Los aparatos no tripulados fueron derribados en las fronterizas Bélgorod, Kursk y Briansk, así como sobre regiones tan alejadas como Bashkiria y Tataristán, a 1.700 y 1.200 kilómetros de la frontera, respectivamente.

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El gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, informó, por su parte, que durante la jornada pasada en ese territorio ruso fueron neutralizados casi 200 drones enemigos.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron Kursk con artillería en 45 ocasiones, escribió Jinshtéin en redes sociales.

Como consecuencia de los ataques producidos el martes, en Kursk falleció una persona y otras tres resultaron heridas, señaló el gobernador. EFE

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