La OCDE proyecta una moderación del crecimiento argentino en 2026, hasta el 2,6 %

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París, 23 sep (EFE).- Argentina crecerá el 2,6 % en 2026, dos décimas menos que lo pronosticado en junio, y casi dos puntos menos que en 2025 (4,5 %), proyectó la OCDE en su Informe Intermedio de Perspectivas Económicas, publicado este miércoles.

Para 2027, el aumento del PIB será del 3 %, cinco décimas por debajo de lo previsto anteriormente.

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El organismo internacional prevé además que prosiga la senda de desinflación en el país sudamericano, con un aumento del IPC del 30,8 % en 2026 (tres décimas más que lo esperado en junio) y del 20,5 % en 2027 (frente al 41,9 % contabilizado en 2025).

"Se espera que la desinflación persista en Argentina y en Turquía, a pesar de los efectos negativos vinculados a los costes de la energía y de los fertilizantes", anotó la OCDE.

En términos globales, el informe de la OCDE apunta a una desaceleración del PIB mundial, con un crecimiento del 2,9 % para 2026, frente al 3,4 % de 2025, en un contexto internacional especialmente volátil debido al conflicto en Oriente Medio y a episodios climáticos extremos, y con un 3 % para 2027 (una décima menos que en las previsiones de junio). EFE

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