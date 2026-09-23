La OCDE mejora en 7 décimas la previsión de PIB mexicano en 2026, hasta el 1,5 %

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París, 23 sep (EFE).- La OCDE mejoró en siete décimas su última previsión de crecimiento para México -correspondiente a junio- y la situó en el 1,5 % para 2026 debido a la solidez en la producción industrial vinculada al sector tecnológico y por el efecto diferido de la bajada de tipos de interés.

En su Informe Intermedio de Perspectivas Económicas publicado este miércoles, la OCDE pronosticó que la inflación general de 2026 se situará en el 4,1 %, dos décimas más que lo proyectado en junio pasado por la institución.

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En 2025, la inflación general había terminado en el 3,8 %, mientras el PIB repuntó el 0,7 % en ese mismo año.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se situará en el 4,1 % en 2026 antes de bajar al 3,2 % en 2027.

"En México, se prevé que el crecimiento se recupere hasta situarse en el 1,5 % en 2026 y en el 1,8 % en 2027, respaldado por el dinamismo continuado de la producción vinculada a las tecnologías y por el efecto diferido de la bajada de los tipos de interés oficiales", indicó la OCDE.

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En el ámbito comercial, México figura entre los países afectados por los nuevos aranceles bilaterales aplicados por Estados Unidos bajo la Sección 301. Estos imponen un recargo de 12,5 puntos porcentuales sobre un amplio catálogo de exportaciones.

A este factor se suma la incertidumbre que rodea al futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta situación "corre el riesgo de frenar el crecimiento del comercio regional", advierte la OCDE. EFE