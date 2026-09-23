Israel dice hacer matado al jefe de finanzas de Hamás en un ataque en Gaza

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Jerusalén/Gaza, 23 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles que Israel mató al responsable del departamento de finanzas del grupo islamista Hamás, Muhamad Abu Alwan, en un ataque contra un coche en el sur de la Franja de Gaza en el que murió otra persona.

En un comunicado conjunto con el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ambos líderes felicitan al Ejército y al servicio de inteligencia interior (Shin Bet) por "la operación precisa y la acción contundente".

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"No permitiremos que Hamás recupere su fuerza y ​​no nos detendremos hasta que Hamás deje de existir en Gaza", añade el comunicado.

Según informó la Media Luna Roja palestina, el ataque fue contra un vehículo que estaba en la calle Al Rashid, al oeste de la gobernación de Jan Yunis, y en él murieron dos personas.

Además, según la misma fuente, se produjeron ocho heridos: cuatro de ellos trasladados al hospital Al Amal y otros cuatro al hospital Naser.

Imágenes contrastadas por EFE muestran a las ambulancias de la Media Luna Roja trasladando a los heridos al Naser y también a decenas de personas rezando frente al cadáver de uno de los fallecidos.

Sus muertes se unen a las de dos personas fallecidas este martes en el bombardeo israelí a una cafetería en la ciudad de Gaza (norte) y a las de tres gazatíes más muertos este lunes, entre ellos una mujer y un niño de 10 años, en dos ataques separados en la Franja palestina.

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A pesar de la tregua vigente hace casi un año, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este miércoles, las tropas israelíes han matado a 73.919 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.399 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año. EFE

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(foto)