Irán suspende los vuelos a Bagdad y Mascate por las sanciones estadounidenses

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Teherán, 23 sep (EFE).- Las autoridades iraníes han anunciado la suspensión de los vuelos a Bagdad y Mascate desde la medianoche, horas antes de que entrasen en vigor nuevas sanciones estadounidenses que buscan detener las conexiones internacionales de las aerolíneas del país persa.

"A partir de las 00:00 los aeropuertos de Bagdad y Mascate dejaron de aceptar vuelos iraníes", informó el portavoz de la Aviación Civil de Irán a la agencia Tasnim, Majid Akhavan.

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La fuente indicó que están tratando de "negociar" que los vuelos que viajaban a Bagdad sean desviados al aeropuerto de la ciudad iraquí de Nayaf.

Al mismo tiempo, Azerbaiyán ha suspendido los vuelos de las compañías aéreas iraníes, también a causa de las nuevas sanciones de Estados Unidos.

Georgia ya anunció hace dos semanas que pondría fin a las conexiones aéreas con Irán "en pleno cumplimiento del régimen internacional de sanciones".

A comienzos de mes, Estados Unidos anunció sanciones contra 27 aerolíneas de la República Islámica, que entrarán en vigor este miércoles, según afirmó el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, a la cadena CNBC la semana pasada.

"Todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo", declaró Bessent a la televisión estadounidense.

"Si aterrizan, no se les puede suministrar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje ni venderles billetes; de lo contrario, quedarán excluidas del sistema del dólar", aseguró.

Tras el anuncio de la cancelación de vuelos a Bagdad y Mascate, el portavoz de la Aviación Civil de Irán afirmó que continúan los vuelos a otros destinos internacionales, entre ellos a Estambul, una de las principales vías para entrar y salir de territorio iraní.

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Mahan, una de las principales aerolíneas iraníes, anunció recientemente que detenía los vuelos a Estambul, pero continuará operando a otros países como China o Rusia.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación "Paria Económico" que lanzó Estados Unidos para aislar aún más financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses, a lo que suma el bloqueo a puertos y buques iraníes. EFE

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