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Infografías del miércoles 23 de septiembre de 2026

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OCDE PERSPECTIVAS - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apunta a una desaceleración del PIB mundial, con un crecimiento del 2,9 % para 2026, frente al 3,4 % de 2025, en un contexto internacional especialmente volátil debido al conflicto en Oriente Medio y a episodios climáticos extremos.

OCDE PERSPECTIVAS - América afronta un crecimiento desigual y nuevas presiones sobre los precios. La OCDE prevé que Argentina crecerá un 2,6 % en 2026, Estados Unidos un 2,2 % y Canadá un 0,9 %, mientras el encarecimiento de la energía presiona a hogares, empresas y gobiernos.

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AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del Gran Premio de Azerbaiyán, 15ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano de Bakú. EFE

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