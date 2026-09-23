Exnegociador del T-MEC ve en Sheinbaum la "llave" para cerrar un acuerdo con Trump

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, será la figura con mayor peso para cerrar una negociación comercial favorable con Washington y contener el "sangrado" que los aranceles están causando a sectores industriales en el país, afirmó este miércoles Ildefonso Guajardo, quien es exsecretario de Economía y exnegociador del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Guajardo sostuvo, durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico, que Donald Trump es el verdadero "negociador en jefe" estadounidense y puede modificar en una llamada los términos previamente acordados por los equipos técnicos de ambos países.

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"Nada que acuerden en la mesa nos garantiza que será respetado en el escritorio de Donald Trump", advirtió Guajardo, quien consideró por ello que Sheinbaum "tiene la llave de la negociación" y deberá proteger a México de un cambio de última hora.

El exfuncionario planteó separar las conversaciones en dos carriles: uno inmediato para reducir los aranceles que afectan a automóviles, autopartes, acero y aluminio, y otro, de mayor plazo, para extender el T-MEC otros 16 años.

Añadió que la agenda bilateral es más compleja por asuntos de seguridad, crimen organizado y fentanilo que ahora contaminan la negociación comercial.

Guajardo dijo que no prevé esa renovación antes de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre, pero sí observa una "ventana de oportunidad" para alcanzar antes un acuerdo arancelario que permita a Trump presentar resultados internos y, al mismo tiempo, dé a México un trato preferencial dentro de Norteamérica.

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Guajardo insistió en que la posición inicial mexicana debe ser recuperar el compromiso original de cero aranceles para los productos que cumplen las reglas del T-MEC y evitar que México reciba el mismo trato que otros socios comerciales estadounidenses.

Duncan Wood, director de Política Internacional en Pacific Council, coincidió en que el momento ofrece margen de negociación y señaló que el deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y Canadá abre una oportunidad para que México avance acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

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Según Wood, las tensiones con Canadá están generando presión económica en estados fronterizos estadounidenses, circunstancia que México podría aprovechar para buscar mejores términos sin precipitar un acuerdo trilateral.

Brenda Estefan, profesora especialista en geopolítica e investigadora del Atlantic Council, apuntó que la negociación rebasa los aranceles y se inserta en una estrategia estadounidense de seguridad económica, fortalecimiento de cadenas de suministro y menor dependencia de China.

Estefan añadió que México debe aprovechar el auge exportador para agregar más valor nacional y pidió a las empresas reforzar resiliencia, cumplimiento normativo y trazabilidad, además de diversificar mercados.

El T-MEC, vigente desde 2020, se encuentra en su proceso de revisión, mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones sobre los aranceles que Washington aplica a sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, además de asuntos como las reglas de origen y la seguridad económica. EFE

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