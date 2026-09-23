Estudio revela que imaginar cómo se escribe una palabra al escucharla por primera vez exige esfuerzo consciente

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Un estudio del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) revela que imaginar cómo se escribe una palabra al escucharla por primera vez exige "un esfuerzo consciente". El trabajo demuestra que la creación de la representación en el cerebro "no es automática, sino que depende directamente del aprendizaje explícito".

Los resultados, publicados en Psychonomic Bulletin & Review, pueden "ayudar a optimizar las estrategias educativas de la lectura o la escritura", según destacan desde el centro donostiarra.

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El estudio demuestra que "la generación de los esqueletos ortográficos requiere de una voluntad de aprendizaje, descarta que sea un proceso automático y abre nuevas vías para mejorar las estrategias de enseñanza".

Para comprobar el nivel de automatismo de este proceso cognitivo, el equipo de investigación de BCBL diseñó un experimento conductual online con adultos jóvenes sanos, de entre 18 y 35 años, de habla castellana.

Los participantes escucharon palabras inventadas con ortografías únicas (como 'dalu') o ambiguas (como 'bamu' o 'vamu') sin llegar a verlas escritas en ningún momento. La muestra se dividió estratégicamente en dos grupos: uno era consciente de que, al realizar esta tarea, debía aprender los términos, lo que se conoce como "aprendizaje explícito"; y otro al que no se le indicó que aprendiera las nuevas palabras y realizó un "aprendizaje implícito". Con lo cual, los dos grupos tenían que prestar atención a las palabras, pero un grupo tenía como regla aprenderlas, y otro solo prestarles atención.

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A través del análisis de los tiempos de reacción de lectura posteriores, el equipo rastreó las expectativas cerebrales y confirmó que solo el primer grupo logró generar estas huellas ortográficas durante la fase auditiva.

Se trata del primer estudio científico que analiza este fenómeno comparando directamente ambas vías de aprendizaje, explícita e implícita, y es fruto del proyecto de doctorado de la investigadora Mina Jevtovic, bajo la dirección de la profesora Clara Martin y la doctora Efthymia Kapnoula.

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Desde el BCBL destacan que "estos hallazgos suponen un avance fundamental para comprender cómo el cerebro humano adquiere nuevo vocabulario". Según fuentes del centro, "entender bajo qué condiciones creamos estas representaciones ortográficas puede permitir diseñar y optimizar estrategias de enseñanza, apoyando de forma mucho más eficaz a los niños y niñas en el desarrollo de sus habilidades de lectura y escritura.

La próxima meta para BCBL será analizar si factores como la consolidación basada en el sueño ayudan a construir estas representaciones mentales, incluso cuando el contacto inicial con la nueva palabra haya sido meramente implícito.