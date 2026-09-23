Ecuador aún no tiene posición sobre candidaturas a la ONU, pese a que hay dos ecuatorianas

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 23 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador todavía no tiene una posición oficial sobre las candidaturas a la Secretaría General de la ONU, pese a que dos de las aspirantes son ecuatorianas, aunque no participan en representación del país suramericano.

"Hay dos candidatas que son ecuatorianas, pero que no están participando a través de Ecuador. Ecuador todavía no tiene una posición oficial sobre las votaciones que van a haber", dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

PUBLICIDAD

"Es todo lo que puedo mencionar por el momento, porque no son candidatas de Ecuador, a pesar de que son ecuatorianas", reiteró Kury, quien está en Nueva York acompañando al presidente, Daniel Noboa, quien intervendrá este miércoles en la Asamblea General.

Se trata de la diplomática y exministra ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue propuesta por Antigua y Barbuda, y también la exministra y exembajadora ecuatoriana-libanesa Ivonne Baki, cuya postulación tiene apoyo del Reino de Tonga.

Espinosa fue presidenta de la Asamblea General de la ONU entre 2018 y 2019 y ministra de Defensa y canciller de su país durante los mandatos del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017); mientras que Baki ha sido ministra de Comercio Exterior y embajadora de Ecuador en Francia, Catar y Estados Unidos, con cuyo presidente, Donald Trump, mantiene estrechas relaciones desde hace varios años.

PUBLICIDAD

Ambas están en la carrera para suceder a António Guterres como secretario general junto a la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el argentino Rafael Grossi, el ugandés Olara Otunnu, y el senegalés Macky Sall.

Con ellos también estaba la expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), pero el pasado sábado anunció que no continuaría con su candidatura para presidir la ONU. EFE