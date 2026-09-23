D-Link cumple 40 años con la mirada puesta en la gestión de redes desde la nube

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D-Link celebra sus 40 años de historia en el mercado de las redes y la conectividad, desde sus inicios en Taiwán en 1986, centrados en la fabricación de adaptadores de red, hasta el desarrollo actual de soluciones de conectividad empresarial, Wi-Fi y gestión de infraestructuras desde la nube, un recorrido marcado por la transformación de las redes informáticas y por el crecimiento exponencial del número de dispositivos conectados.

La compañía ha atravesado durante este periodo algunos de los principales cambios tecnológicos que han definido el sector, desde las primeras redes basadas en hubs, con mayores limitaciones para gestionar el tráfico de datos, hasta la generalización de los switches, que permitieron dirigir la información de forma más eficiente entre los equipos conectados, antes de dar paso al desarrollo de las conexiones inalámbricas y a un Wi-Fi que, pese a las dudas iniciales sobre su velocidad y estabilidad frente al cable, terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de la conectividad actual.

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En un encuentro con la prensa especializada, los directivos de la compañía han destacado que la evolución del sector ha llevado las redes mucho más allá de los ordenadores y los entornos de oficina, con teléfonos móviles, televisores, cámaras, sensores, maquinaria industrial y todo tipo de dispositivos conectados a Internet. Esta expansión ha situado la conectividad como una infraestructura básica para empresas y usuarios, y la propia D-Link resume bajo la idea de que "networking is everywhere, connectivity is everywhere" ("las redes están en todas partes, la conectividad está en todas partes"), en un momento en el que tecnologías como el Internet de las Cosas o la inteligencia artificial aumentan todavía más las necesidades de conexión.

Este crecimiento también ha elevado la complejidad de las infraestructuras empresariales, que pueden contar con numerosos routers, switches y puntos de acceso Wi-Fi distribuidos entre diferentes oficinas, establecimientos o delegaciones, mientras muchas organizaciones continúan gestionando por separado las redes cableadas e inalámbricas, una situación que incrementa las tareas de configuración y mantenimiento y dificulta disponer de una visión conjunta sobre el funcionamiento de toda la infraestructura.

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LA NUEVA PLATAFORMA NUNCLIAS UNITY

Coincidiendo con su 40 aniversario, D-Link ha presentado Nuclias Unity, una nueva plataforma que centraliza en la nube la gestión de las redes empresariales y permite administrar desde un único entorno los routers, switches y puntos de acceso Wi-Fi compatibles de la compañía, de manera que los responsables de sistemas pueden consultar el estado de los dispositivos, monitorizar el funcionamiento de la red, modificar configuraciones o detectar posibles incidencias de forma remota y sin necesidad de acceder individualmente a cada equipo.

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La plataforma está dirigida tanto a empresas con una única infraestructura como a organizaciones con diferentes sedes o proveedores tecnológicos que administran las redes de varios clientes e incorpora herramientas para automatizar la instalación de nuevos dispositivos mediante configuraciones previamente definidas, visualizar la topología y el consumo de la red, segmentar el acceso de empleados e invitados, gestionar redes Wi-Fi y cableadas o planificar la cobertura inalámbrica, con el objetivo de reducir la intervención manual en despliegues que pueden llegar a contar con un elevado número de equipos.

Nuclias Unity incorpora también AI Insight, un módulo orientado especialmente a grandes organizaciones que necesitan un nivel de análisis y reporting más avanzado sobre sus infraestructuras, con herramientas destinadas a facilitar la identificación de anomalías, el seguimiento de eventos y la resolución de incidencias.

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