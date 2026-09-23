Bruselas propone descongelar 4.200 millones a Hungría y reanudar su acceso a Erasmus

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Bruselas, 23 sep (EFE).- La Comisión Europea propuso formalmente este miércoles liberar los 4.200 millones de euros de fondos regionales a Hungría que están bloqueados por deficiencias relacionadas con el estado de Derecho, así como reintegrar al país en el programa de intercambio de estudiantes Erasmus+ y en el programa de investigación Horizonte Europa.

El anuncio se enmarca en el acuerdo político alcanzado en mayo entre el Ejecutivo comunitario y el nuevo Gobierno húngaro que lidera Peter Magyar, tras años de confrontación entre Bruselas y la administración de Viktor Orbán a cuenta de su deriva autoritaria.

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La Comisión Europea ha tomado esta decisión tras evaluar las medidas adoptadas por Budapest y concluir que con ellas "ha atajado las debilidades y deficiencias identificadas previamente en ámbitos como la contratación pública, el marco contra la corrupción, los riesgos de conflictos de interés y la efectividad de la Fiscalía", según informó en un comunicado.

En concreto, valora el refuerzo de las competencias de la Autoridad de Integridad y su acceso a información, la creación un sistema integral de declaración de bienes, la ampliación del control judicial sobre las decisiones de autoridades de investigación y enjuiciamiento y el refuerzo "significativo" de los controles sobre fondos de la UE, entre otras cuestiones.

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Además, la Comisión subraya que la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y sus nuevas normas sobre titularidad real y contratación pública "refuerzan aún más su lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés".

La propuesta de la Comisión Europea para desbloquear estos fondos -equivalentes al 55 % de la asignación de la Política de Cohesión para el periodo 2021-2027- debe ser aprobada ahora por los Estados miembros en el plazo de un mes.

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Una vez completado el proceso se pondría fin a una congelación que fue acordada en 2022 y que supuso la primera utilización del llamado "mecanismo de condicionalidad" de la UE, un instrumento con el que el bloque se dotó para proteger al presupuesto comunitario frente a derivas antidemocráticas y ataques al Estado de derecho.

El acuerdo político escenificado en mayo entre Magyar y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, un mes después de que el primero se impusiese a Orbán en las elecciones húngaras, marcó el fin de las tensiones entre Bruselas y Budapest y abrió el camino a la liberación de 16.400 millones que permanecían bloqueados.

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La mayor parte, unos 10.000 millones, correspondían al plan de recuperación, mientras que 4.200 millones eran los fondos de la Política de Cohesión que ahora Bruselas propone desbloquear y otros 2.200 estaban condicionados a reformas a favor de la libertad académica. EFE