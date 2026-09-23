Vox a Torres sobre los menores migrantes de Ceuta: "Si usted los quiere, los recoge en su puñetera casa, no los reparte"

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El diputado de Vox Ignacio Hoces ha exigido la expulsión de todos los migrantes que llegaron de forma irregular en julio a Ceuta en una interpelación en el Pleno del Congreso al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Mire, de acuerdo con la Ley de Extranjería, a las 72 horas podía ser devuelto a todos los mayores. ¿Y a los jóvenes? ¿A los niños?Procedimientos preferentes y sumarios. Rápidos, acelerados. Y, aparte, se le olvida otra cosa, que es fundamental. Hay un acuerdo con Marruecos, de naturaleza de tratado internacional, del 6 de marzo del año 2007, precisamente sobre menores. Y el artículo 2 dice, sí, que reagrupación familiar. Y dice, no, si no encontramos a sus familiares, primero, que ustedes no quieren. Pero, segundo, hay instituciones de tutela en Marruecos y ahí se van a desenvolver en su entorno cultural. Y si usted los quiere, los recoge en su puñetera casa, no los reparte por todo el territorio nacional. Devuelta inmediata a Marruecos todos y cada uno de los invasores", ha asegurado.

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Así lo ha puesto de manifiesto durante una interpelación a Torres sobre las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta.

En este sentido, Hoces ha afeado al Ejecutivo que hable de crisis humanitaria en relación a lo sucedido en Ceuta, en lugar de utilizar términos como "invasión, guerra híbrida o ataque a la integridad territorial de España".

Además, ha acusado al Gobierno de crear un "efecto llamada" a través de la Ley de Extranjería, el arraigo y la regularización extraordinaria y "masiva". Según ha explicado, la primera norma que ha citado podría modificarse, en concreto el artículo 58, para devolver a todos los migrantes que entraron en la ciudad autónoma de forma irregular.

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"Ustedes han mandado un mensaje a todo el planeta, que es que venga quien quiera, a la hora que quiera, del lugar que quiera, que nosotros les acogeremos, les regularizaremos y les entregaremos de ayudas sociales", ha subrayado.

Asimismo, se ha referido a los 37 procedimientos abiertos por los órganos judiciales en Ceuta por agresión sexual y ha señalado que "ninguna mujer debería tener miedo por caminar sola por su ciudad".

Finalmente, ha reclamado un Estado que defienda a los españoles, "seguridad" para las mujeres, "tranquilidad" para las familias y "respaldo" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Frente a su caos queremos orden. Frente a la impunidad queremos ley. Y frente al chantaje de Marruecos, absoluta firmeza", ha recalcado.

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TORRES ACUSA A VOX DE "INOCULAR ODIO"

Por su parte, Ángel Víctor Torres ha defendido la actuación del Gobierno central en Ceuta a finales de julio y ha acusado a Vox de emplear "el engaño, los bulos y la demagogia" para "deshumanizar" a los migrantes e "inocular odio" en la sociedad.

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De la misma manera, el ministro ha tildado de "falacia" la propuesta de Vox de realizar devoluciones inmediatas, recordando que los expedientes deben ajustarse a la normativa y realizarse de forma individualizada para no incurrir en ilegalidades, haciendo alusión a sentencias judiciales del pasado por actuaciones similares.

Igualmente, ha rechazado las acusaciones sobre un presunto "efecto llamada" y ha negado que exista un colapso en la sanidad o en las aulas de Ceuta, afirmando que el 90% de los escolares acude a clase con normalidad gracias a la labor de la comunidad educativa.

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En su réplica final, Torres ha reafirmado que el Ejecutivo no se dejará "amedrentar" y ha apelado al cumplimiento del marco democrático.

"Eso de que tenemos que ir por traición y que tendremos que dar cuenta ante la justicia, miren, España le venció al fascismo ya una vez, después de cuarenta años de dictadura que jamás debió darse. Le vencimos al fascismo una vez, y hoy tenemos aquí democracia. Si hay que volver a vencer al fascismo, volveremos a vencer. Y no nos van a amedrentar. Defenderemos la palabra, la libertad, como lo que hemos logrado. Y nadie nos va a cejar en ese empeño, a pesar de que nos amenacen, señorías", ha concluido.

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