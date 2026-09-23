Banquete nupcial en España con novia colombiana acaba en batalla campal y un 'affaire'

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Ourense (España), 23 sep (EFE).- Un banquete nupcial celebrado en la región española norteña de Galicia tras la boda de una colombiana y un español acabó en una batalla campal tras la petición de la novia de una importante cantidad de dinero al novio y un "desahogo carnal" de la mujer con uno de los empleados de la organización.

Lo que prometía ser el día más feliz de sus vidas terminó en una bronca entre los recién casados y sus familiares el pasado sábado en una casa del siglo XVII restaurada donde tenía lugar la celebración, por una disputa en la que tanto la pareja como los invitados rompieron parte de la vajilla centenaria.

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El origen de la disputa fue una discusión entre los recién casados a la que se fueron sumando parientes y escaló hasta el punto de que los responsables de la organización del evento acabaron pidiendo auxilio a la Guardia Civil.

La pelea se originó durante el banquete nupcial, según el periódico local La Región de Ourense.

La mujer, de origen colombiano, exigió supuestamente a su marido, originario del municipio español de Ramirás, la cantidad de 40.000 euros procedentes de los regalos de boda, fruto de un presunto acuerdo nupcial, a lo que él se negó.

La pelea fue creciendo en intensidad hasta el punto de producirse "agresiones verbales y físicas".

La novia reconoció, tras la ceremonia, que habían bebido mucho y que se habían desahogado rompiendo cristalería y parte de la vajilla del enlace y que incluso habría protagonizado entre tanto revuelo "un rápido desahogo carnal" con uno de los empleados del lugar.

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Según el citado diario, la mujer se fue al baño con un joven que trabajaba en la organización del evento para un rápido 'affaire'.

También habría dicho a sus amigos que no sentía nada por su nuevo esposo y que el divorcio estaba ya en manos de su abogado, aunque el novio habría manifestado su negativa a querer separarse. EFE

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