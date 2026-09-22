Senado de Chile refuerza defensa del estrecho de Magallanes tras polémica con Argentina

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Santiago de Chile, 21 sep (EFE).- El Senado de Chile emitió este lunes una declaración en la que aseguran que reforzarán la defensa del estrecho de Magallanes, tras la polémica con Argentina por declaraciones cruzadas sobre su soberanía, en el marco del aniversario sobre la posesión de la zona austral.

El escrito señala que, en la discusión del Presupuesto Nacional 2027, reflejarán la necesidad de "asegurar el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile, de conformidad con los tratados vigentes".

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Los congresistas, en una delegación transversal, viajaron a Punta Arenas, en el sur del país, y participaron en la ceremonia del 183.° aniversario de la toma de posesión del estrecho de Magallanes.

Desde allí, respondieron a las declaraciones de autoridades argentinas que, desde agosto pasado, expresaban ambigüedad sobre la exclusiva soberanía de Chile.

"El estrecho de Magallanes forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el control y la soberanía exclusiva de Chile, dentro de los límites establecidos por los tratados vigentes. Su gobierno, administración y resguardo corresponden al Estado de Chile, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales", expone el texto.

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Encabezados por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, del partido de centroderecha Renovación Nacional, los senadores firmaron una declaración que hace mención al Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina.

Este último tratado, suscrito tras la crisis bilateral de 1978 y la mediación del Vaticano, reafirmó el marco territorial y buscó establecer garantías para evitar nuevas controversias entre ambos países.

Los senadores recalcaron que el régimen especial se encuentra preservado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

"Valoramos la relación con la República Argentina y la paz construida entre ambas naciones. Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y la buena vecindad sobre la base del respeto recíproco, la certeza jurídica y el estricto cumplimiento de los tratados", expresaron.

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El Senado aseguró en su declaración que la conmemoración "exige asumir un compromiso sostenido con el futuro de Magallanes y de la zona austral. El desarrollo regional, la conectividad y el bienestar de sus habitantes deben ocupar un lugar permanente en las decisiones nacionales".

La vigencia del polémico decreto presidencial argentino N° 457, dictado en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, que fija la Directiva de Política de Defensa Nacional, inquieta a los parlamentarios.

"Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Paso Drake), espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el océano Atlántico y el océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico", dice el texto.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, había señalado al decreto como un error y prometió corregirlo, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. EFE