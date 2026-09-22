Lula dice que EE.UU. transmite la idea de que "gobierna" Venezuela

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Río de Janeiro/Naciones Unidas, 21 sep (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este lunes la intervención de EE. UU. en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y afirmó que Washington transmite la idea de que ahora "gobierna" el país, algo que, a su juicio, supone el fin de su soberanía y perjudica a la democracia.

"Es muy grave lo que Estados Unidos hizo con Venezuela", afirmó Lula en una entrevista con la cadena de CNN Internacional en Nueva York, donde se encuentra para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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"La soberanía del país acabó. Eso no es bueno para Estados Unidos, no es bueno para Venezuela y tampoco es bueno para la democracia", agregó.

Según el líder progresista, la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, debería convocar elecciones para que los venezolanos puedan decidir quién debe ocupar la Presidencia.

"Porque, por la forma en que Estados Unidos trata a Delcy, parece que fuera su jefe", sostuvo.

Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, viajó este lunes a Nueva York para participar en la Asamblea. Durante su visita tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que será su primer encuentro cara a cara menos de un año después de que Maduro fuera arrestado y depuesto en una operación militar estadounidense.

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La reunión, que será a escasos kilómetros de la prisión en la que permanece recluido Maduro acusado de narcotráfico, tendrá lugar semanas después del polémico acuerdo por el que Venezuela cedió parte de sus reservas petroleras a Estados Unidos.

En la entrevista, el presidente brasileño también evitó defender al exmandatario venezolano frente a las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos.

Pero afirmó que, si Maduro cometió delitos, debe ser investigado y juzgado, no sin antes cuestionar si un país puede acusar y llevarse por la fuerza a un dirigente de otro Estado.

El líder progresista, y quien aspira a la reelección, fue enfático al decir que Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos y no para imponer su voluntad a otros países.

En este sentido, pidió a la Casa Blanca abstenerse de interferir en las elecciones brasileñas del próximo 4 de octubre.

Lula está convencido que EE.UU. va a intervenir en los comicios a favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un viejo aliado de Trump, y hoy en día condenado y preso por intento de golpe de Estado.

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Según las últimas encuestas electorales, el líder progresista y Flávio Bolsonaro están en empate técnico a menos de dos semanas de los comicios del 4 de octubre. EFE