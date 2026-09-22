Montevideo City lidera el Torneo Apertura con puntaje perfecto y un encuentro pendiente

Guardar

Montevideo, 21 sep (EFE).- Montevideo City Torque estiró su ventaja como líder del Torneo Clausura uruguayo al golear este lunes por 1-4 a Central Español en el cierre de la séptima fecha.

Dos goles de Nahuel Da Silva, uno de Facundo Silvera y uno de Braian Andrade sellaron el triunfo al equipo ciudadano.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por Marcelo Méndez ganaron los seis partidos que jugaran hasta hoy aventajan por cuatro puntos a su más inmediato perseguidor.

Torque tiene pendiente el partido de la primera fecha con Peñarol, suspendido entonces por una falla eléctrica en la red lumínica del estadio.

Además, eliminaron al Cienciano peruano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y en octubre jugarán las semifinales frente al Atlético Mineiro brasileño.

Disputadas siete fechas del Clausura, Montevideo City acumula 18 puntos. Liverpool le sigue con 14; Cerro con 13; Peñarol, Juventud y Racing con 12.

Igualados con 11 etán Deportivo Maldonado y Nacional. Con 9 siguen Montevideo Wanderers y Progreso, con 8 Boston River 8, con 5 Cerro Largo, Defensor Sporting y Central Español 5. En el penúltimo puesto está Danubio con 4 y sin puntos Albion es colista. EFE

PUBLICIDAD