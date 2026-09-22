Presidente dominicano plantea elevar las relaciones con Perú tras reunirse con Fujimori

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Santo Domingo, 21 sep (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, planteó este lunes elevar "a otros niveles" las relaciones entre República Dominicana y Perú durante una reunión bilateral con la mandataria peruana, Keiko Fujimori, en Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Asamblea General de la ONU.

"Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles", afirmó Abinader tras el encuentro, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

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El mandatario destacó los vínculos históricos entre ambos países y señaló que existe margen para ampliar la cooperación bilateral.

"Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad", indicó.

Abinader explicó que este fue su primer encuentro con Fujimori desde que asumió la Presidencia de Perú y señaló que ambos intercambiaron invitaciones para visitar sus respectivos países.

En mayo pasado, ambos países realizaron en Santo Domingo la primera reunión de la Comisión Conjunta con el propósito de fortalecer el comercio y las inversiones, así como ampliar la cooperación técnica. EFE