Macron aborda con Trump "soluciones diplomáticas" sin "acuerdo global" para reabrir el estrecho de Ormuz

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado haber mantenido "una muy buena conversación" con su par estadounidense, Donald Trump, en la que han abordado "soluciones diplomáticas" ajenas a un "acuerdo global" para facilitar el paso de buques por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico marítimo continúa marcado por las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

"Hemos mantenido una conversación muy fructífera que ha permitido abordar tanto la crisis en Oriente Medio como nuestra voluntad de hacer todo lo posible por reabrir el estrecho de Ormuz y permitir la salida" de mercancías, ha detallado Macron al término de su diálogo con Trump.

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En las mismas declaraciones, el jefe del Elíseo ha anotado que "hay varias soluciones que se han planteado". "Hay soluciones diplomáticas en las que trabajaremos en las próximas horas, que permitirían, sin necesidad de un acuerdo global, encontrar maneras de facilitar el paso de más buques portacontenedores y petroleros", ha asegurado.

Los mandatarios francés y estadounidense, ha agregado el primero, también han tratado "la situación en el mar Rojo", en alusión al impacto de la llegada de las milicias rebeldes hutíes a la costa e islas yemeníes en el estrecho de Bab el Mandeb tras la toma de varios territorios.

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En este marco, ha precisado, han abordado "cómo mejorar la seguridad los puntos de salida de petróleo en el mar Rojo, que también son importantes para los precios mundiales", eso sí, "sin entrar en confrontación ni escalada".

BUSCAN UNA TREGUA ENERGÉTICA ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Paralelamente, Macron ha señalado que su encuentro con el inquilino de la Casa Blanca ha incluido de igual manera "una larga conversación sobre Ucrania y Rusia, y sobre la necesidad de ayudar a nuestros amigos ucranianos con mayor rapidez e intensidad en lo que respecta a los interceptores, ya que este es el punto clave desde el punto de vista defensivo".

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"Asimismo, hemos vuelto a tratar, naturalmente, las iniciativas que podrían emprenderse para lograr una moratoria en cuestiones energéticas", ha añadido, en alusión a un posible cese de los ataques a instalaciones energéticas intercambiados entre Kiev y Moscú, sobre los que hablará también "en las próximas horas" con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Si podemos conseguirlo, creo que es un buen objetivo, pero primero quiero hablarlo con el presidente Zelenski", ha manifestado, anotando que "mañana habrá nuevas conversaciones con los estadounidenses y los ucranianos, y eso es lo que se propondrá".

Macron, que ha afirmado no haber tratado con Trump la alianza sellada entre Francia y Canadá en seguridad, energía y defensa, ha subrayado que su "objetivo" en Nueva York, en términos generales, es "conseguir avances en los días venideros" a través de conversaciones que, si bien se pueden "acelerar" por la coincidencia en esta ciudad estadounidense de numerosos líderes mundiales, "ya habían comenzado antes y continuarán" después.

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