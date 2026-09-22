Los ministros de Exteriores del G7 piden a Irán que ponga fin a su apoyo a los hutíes

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Los ministros de Exteriores del G7 han alertado sobre las consecuencias que la actual situación en Yemen puede tener para la seguridad regional, el suministro energético y el comercio internacional, y han reclamado el cese inmediato de las operaciones militares y los ataques contra buques civiles, al tiempo que han exigido a Irán que cese toda colaboración con los rebeldes hutíes.

En un comunicado conjunto, los representantes diplomáticos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos han tildado la situación en Yemen de "amenaza inaceptable para la estabilidad y la seguridad regionales, así como para la seguridad energética mundial" y han exigido a los hutíes que ·cesen inmediatamente" todas sus amenazas y ataques contra la navegación comercial civil y que "regresen de buena fe al proceso político".

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A este fin, han instado a las autoridades iraníes a que "pongan fin al suministro de armas y al apoyo que prestan a los hutíes", recordando que su respaldo al grupo rebelde va contra las resoluciones 1747, 2140 y 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Sus reprobables acciones constituyen un peligroso patrón de escalada que amenaza con agravar aún más el conflicto, socavar el comercio internacional y generar inestabilidad económica mundial", han alertado en relación al comportamiento atribuido a Teherán.

En paralelo, los ministros han insistido en la necesidad de garantizar de manera permanente la seguridad de las rutas marítimas y la libertad de navegación a nivel internacional. El objetivo, han señalado, es evitar alteraciones prolongadas en las cadenas globales de suministro, especialmente en sectores considerados esenciales como la energía, los fertilizantes y los alimentos.

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"Serían muy perjudiciales para las economías y las poblaciones vulnerables de la región y de otros lugares", han agregado, antes de reiterar que continuarán "apoyando al Gobierno legítimo de Yemen" y de reafirmar su "firme compromiso con la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen".

Este mensaje llega en plena escalada tanto a nivel interno entre hutíes y fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, como a nivel externo entre los rebeldes yemeníes y las fuerzas lideradas por Riad, especialmente después de que la milicia hutí anunciara un bloqueo marítimo tras denunciar ataques saudíes contra sus posiciones.

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A eso se suma la ofensiva lanzada a principios de septiembre por la insurgencia en la costa occidental de Yemen, que les ha permitido hacerse con el control de importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb y ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, según datos de Naciones Unidas.