La UE y la ASEAN consideran TLC tras la firma de otros acuerdos con países de la región

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Manila, 22 sep (EFE).- Los diferentes acuerdos comerciales alcanzados entre la Unión Europea y varios países del Sudeste Asiático, con la conclusión este martes de las negociaciones con Filipinas, marcan el camino hacia un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el bloque europeo, en pleno impulso de Bruselas para diversificar socios.

"El rápido progreso alcanzado en varios acuerdos bilaterales es, sin duda, un logro extraordinario. Envía una clara señal sobre la creciente importancia estratégica de la ASEAN para la UE", declaró en un comunicado este martes el presidente del Consejo de Negocios de la ASEAN y la UE, Jens Ruebbert.

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Las declaraciones se han producido después de que Ruebbert participara en un encuentro con los ministros de Economía de la ASEAN y funcionarios comerciales de la UE, en el marco de la 58.ª Reunión de Ministros de Economía de la ASEAN que se lleva a cabo en Manila esta semana.

Para el presidente del consejo, esta ola de acuerdos bilaterales "no debe ser el fin último, sino la base" de un posible TLC entre Bruselas y la ASEAN que, según sostuvo, daría a las empresas de ambos lados "una ventaja competitiva" acorde con "la magnitud y la importancia estratégica de la relación ASEAN-UE".

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Filipinas y la UE anunciaron hoy el fin de las negociaciones para su TLC, que esperan firmar formalmente el próximo año, tras los esfuerzos de Bruselas para diversificar socios comerciales y rebajar la dependencia de Estados Unidos, a raíz de la política arancelaria de su presidente, Donald Trump.

Entre finales del año pasado y principios de este, Bruselas firmó con Indonesia, India y Australia acuerdos de libre comercio que llevaban entre una y dos décadas en el cajón, y que se suman a los que ya tenía con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, así como al que negocia con Tailandia.

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Además, el comercio bilateral de bienes entre la UE y la ASEAN (integrada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam) alcanzó los 274.900 millones de euros en 2025, lo que consolida al Sudeste Asiático como el tercer socio comercial de Bruselas fuera de Europa, por detrás de EE. UU. y China, según datos de Eurostat.

Las últimas cifras también avalan este acercamiento al Sudeste Asiático. La confianza empresarial europea en la región se mantiene sólida, según la última encuesta de opinión del EU-ABC, con un 78 % de los ejecutivos consultados que prevén que el comercio y la inversión con la ASEAN crezcan en los próximos cinco años.

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Además, de entre quienes contemplan reubicar sus cadenas de suministro, un 67 % señala a la ASEAN como destino preferente, muy por delante de China y el sur de Asia, según reflejó la encuesta, citada este martes en el comunicado del organismo. EFE