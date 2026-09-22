InfoJobs busca a su invitado VIP para el partido entre los Falcons y Bengals en el Bernabéu

Guardar

El portal de ofertas de empleo InfoJobs, patrocinador oficial de la National Football League (NFL) en España, ha lanzado un nuevo 'Cool Job' para encontrar a una persona que se convierta en su invitado VIP para el partido que disputarán los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, en Madrid, el próximo 8 de noviembre.

Esta experiencia permitirá a la persona seleccionada vivir en primera persona toda la emoción de la NFL desde una de las zonas VIP más exclusivas del estadio, acompañada de un invitado, una remuneración de 1.000 euros netos por un día de trabajo, que consistirá en asistir y disfrutar del partido, además de incluir dos entradas VIP.

PUBLICIDAD

La experiencia también incluye el viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia de la persona seleccionada y el alojamiento. La persona seleccionada también tendrá acceso exclusivo a la llegada de los jugadores, la oportunidad de presenciar el calentamiento de los equipos y recibirá productos oficiales.

La iniciativa se pone en marcha poco menos de un año después del histórico debut de la NFL en el Bernabéu, cuando los Miami Dolphins y los Washington Commanders se enfrentaron en un partido que se decidió en la prórroga ante más de 78.000 aficionados.

PUBLICIDAD

Este segundo encuentro de la NFL en España consolida a la capital como un destino clave dentro de la estrategia de expansión internacional de la liga. "En InfoJobs creemos que el trabajo también puede ser una fuente de disfrute y de pasiones compartidas, y este Cool Job es la máxima expresión de esa filosofía. Como patrocinador oficial de la NFL en España, queríamos llevar nuestra colaboración un paso más allá ofreciendo un trabajo realmente único: convertir a un aficionado en nuestro invitado VIP para vivir el partido de una forma muy especial. Es nuestra manera de seguir conectando el talento con algunas de las experiencias más extraordinarias del mundo", aseguró Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

Por su parte, el director de NFL en España, Rafa de los Santos, se declaró "encantado" por seguir acercando la experiencia de la liga de fútbol americano a los aficionados en el país. "Esta iniciativa ofrece una oportunidad única para vivir un partido de la NFL desde una perspectiva diferente y disfrutar de momentos que normalmente no están al alcance de todo el mundo. Esperamos que esta experiencia permita a la persona seleccionada y a su acompañante disfrutar al máximo de todo lo que rodea a un partido de la NFL en Madrid", comentó.

PUBLICIDAD

El único requisito para optar a esta oportunidad es tener ganas de disfrutar de la experiencia. Aunque el puesto está ubicado en Madrid, pueden inscribirse personas de cualquier punto de España, ya que el viaje y el alojamiento están incluidos.