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El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión y el economista Pablo Gil, premios Finanzas Para Todos

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La plataforma de educación financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Finanzas Para Todos, ha premiado en su convocatoria de 2026 al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria de la Universitat de Barcelona y al economista Pablo Gil.

Según ha informado la plataforma en un comunicado este martes, Gil ha sido premiado en la categoría de Mejor Iniciativa de Educación Financiera para no colaboradores, que cuenta con una dotación de 5.000 euros, mientras que el Observatorio ha sido premiado en la categoría de Colaboradores en el Desarrollo del Plan de Educación Financiera.

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La entrega de los galardones tendrá lugar durante el acto central del Día de la Educación Financiera, que se celebra este año el próximo día 5 de octubre. Estos premios reconocen cada año el compromiso y la excelencia de las personas, empresas y entidades que contribuyen a mejorar los conocimientos financieros de la ciudadanía y favorecen la toma de decisiones sobre dinero, ahorro e inversión informadas.

Gil ha sido premiado por su proyecto Educación Financiera para la Vida Real. El proyecto combina publicaciones editoriales, cursos digitales, conferencias, seminarios, vídeos divulgativos, newsletters, recursos prácticos y contenidos gratuitos distribuidos a través de plataformas digitales. Hasta la fecha, la iniciativa ha formado a más de 250.000 alumnos y ha impartido más de 9.000 seminarios.

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El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria vinculado a la Universitat de Barcelona ha sido reconocido por la creación de un índice de desarrollo financiero personal. Esta herramienta permite medir el conocimiento financiero de las personas, su capacidad para aplicarlo, así como sus actitudes y comportamientos financieros.

Las candidaturas de esta edición han sido evaluadas por un jurado integrado por representantes de la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Para seleccionar a los ganadores se han tenido en cuenta aspectos como el alcance de las propuestas, su utilidad para los destinatarios, la innovación, la calidad de los contenidos y su contribución a los objetivos del Plan de Educación Financiera.

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