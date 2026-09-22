Serie previa con motivo de la visita del papa León XIV a Francia el 25 de septiembre

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Madrid, 22 de sep (EFE).- Con motivo de la visita del papa León XIV a Francia entre el 25 y el 28 de septiembre, la Agencia EFE enviará mañana, miércoles, una serie previa con la guía PAPA FRANCIA:

MIércoles, 23 de septiembre:

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PAPA FRANCIA DESAFÍOS

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre, con etapas en París, Lourdes, Metz y una visita a la sede de la Unesco, y abordará temas que constituyen un desafío para toda Europa: desde la protección del medio ambiente a los riesgos de la inteligencia artificial, así como el papel del Viejo Continente en el contexto global.

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PAPA FRANCIA LAICISMO

París - Francia prepara con un inesperado entusiasmo la visita del papa León XIV del 25 al 28 de septiembre. ¿De dónde viene ese fervor en un país considerado la cuna del laicismo moderno? El cambio de actitud de las generaciones más jóvenes se perfila como uno de los principales motivos.

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PAPA FRANCIA VÍCTIMAS

París - El papa León XIV reservará durante su visita a Francia dos momentos alejados de las grandes ceremonias y de las multitudes: un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia y una visita a un centro de París que acompaña a migrantes y refugiados.

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