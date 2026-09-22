Kast dice que el Escudo de las Américas "va en la misma línea" del interés de Chile

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Santiago de Chile, 21 sep (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este lunes que el Escudo de las Américas, "va en la misma línea" que la propuesta de su Gobierno en el 'Compromiso de Santiago' y la lucha contra el crimen organizado.

El Escudo de las Américas es una coalición internacional contra el crimen organizado promovida por Donald Trump en marzo y reúne a una quincena de gobiernos de derecha de países de América Latina.

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"Son más de 15 países los que están participando en este Escudo de las Américas, enfocado precisamente a algo que nosotros hemos planteado con mucha fuerza, y por eso nos enorgullecemos tanto de haber llevado adelante lo que se denomina el Acuerdo de Santiago, que va en la misma línea”, dijo Kast a la prensa chilena desde la misión de Chile ante la ONU.

El mandatario, que se encuentra en Nueva York para asistir este martes a la 81 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para dar su primer discurso como Jefe de Estado, ratificó, en ese sentido, que asistirá a la reunión convocada por Trump para abordar este tema.

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El líder ultraderechista afirmó que "vamos a hacer todos los comentarios que sean necesarios, siempre en la línea del combate al narcotráfico, al crimen organizado y al narcoterrorismo".

Kast había manifestado, hace una semana, que Chile ha estado interviniendo "en calidad de observador" en la también conocida como Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C).

"Siempre hemos señalado que cada país tiene sus legislaciones, su soberanía. Esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo, para el cual muchas de nuestras naciones no estaban preparadas", añadió.

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La reunión convocada por Trump había sido programada inicialmente para este lunes, pero el presidente chileno indicó que fue reprogramada.

Kast ha convertido la seguridad en un eje de su Gobierno, tras la aprobación de la megarreforma económica y tributaria con la cual promete hacer crecer la economía del país sudamericano, y será este el principal tema de su primer mensaje en la ONU.

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En agosto pasado, Kast presentó en el Senado una polémica propuesta de reforma constitucional en seguridad para combatir el crimen organizado, que se encuentra en negociaciones, y que se enmarca dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que agrupa un paquete de 19 iniciativas legales que se están tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.

Previamente los Gobiernos de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador suscribieron, en mayo pasado, el denominado 'Compromiso de Santiago', al que luego se adhirió Paraguay, en el que acordaron elaborar una hoja de ruta para aumentar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. EFE

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