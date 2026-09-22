Cuba expresa confianza en el desarrollo "inclusivo" de la próxima Cumbre Iberoamericana

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Naciones Unidas/La Habana, 21 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este lunes su confianza en el desarrollo 'inclusivo' de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre próximo.

"Trasladamos la confianza de Cuba en que la venidera Cumbre Iberoamericana se desarrolle como un espacio inclusivo, que tenga en cuenta los intereses de todos y las posiciones de consenso histórico y acervo de la Comunidad", refirió en las redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez, tras una reunión con el Secretario General Iberoamericano, el chileno Andrés Allamand.

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El encuentro de Rodríguez y Allamand tuvo lugar en el contexto de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, en la que ambos participan.

En un mensaje en las redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla indicó que reconoció "la labor de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en su apoyo a los trabajos de la Conferencia Iberoamericana".

Asimismo añadió que actualizó a Allamand sobre "la situación difícil en Cuba, resultado del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de EE.UU., incluido el cerco energético, las sanciones secundarias y la permanente amenaza de agresión militar".

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado hasta su peor momento en décadas, enmarcado en la profunda crisis económica y social que padece el país caribeño, agravada por la política de "máxima presión" que aplica EE.UU. desde inicios de 2026, con un bloqueo petrolero combinado desde mayo con sanciones adicionales que han recrudecido su embargo de más de sesenta años contra la isla.

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De cara a la Cumbre Iberoamericana, la diplomacia española está acelerando los contactos para contar con la presencia de la mayoría de los líderes de los 22 países que integran esta comunidad, de los que ya ha confirmado a una decena. EFE