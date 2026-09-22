Guterres recibe a Delcy Rodríguez antes de su reunión con Trump y de intervenir en la ONU

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Naciones Unidas, 21 sep (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se reunió este lunes con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Semana de Alto Nivel del periodo de sesiones de la LVXXI Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York, donde Rodríguez se encuentra con motivo de la Asamblea General.

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Antes de la reunión, Rodríguez manifestó -por escrito en el libro de firmas- su esperanza de que el periodo de sesiones de la Asamblea fortalezca el multilateralismo "en procura de la paz y estabilidad mundial".

Durante el encuentro, ambos líderes abordaron las reformas económicas en curso en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre la ONU y el país suramericano, incluida la relativa a derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena, según informó Naciones Unidas.

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Rodríguez llegó a Estados Unidos la madrugada de este lunes y durante la jornada se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Junto a la líder chavista estuvieron su canciller, Félix Plasencia; el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega; el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco; y la titular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Tras aterrizar en Estados Unidos, Rodríguez dijo que llegó "con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones".

La más reciente visita de un jefe de Estado venezolano a EE.UU. fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas.

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Rodríguez tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, anunció el pasado viernes la Casa Blanca.

Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Después, Rodríguez tiene previsto intervenir el miércoles ante la Asamblea General de la ONU, durante la Semana de Alto Nivel del octogésimo primer periodo de sesiones, según el calendario del organismo.