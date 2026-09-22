Indígenas mayagnas de Nicaragua denuncian en la ONU represión, despojo y avance minero

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San José, 21 sep (EFE).- La líder indígena mayagna nicaragüense Lusben Taylor denunció este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la crisis que enfrenta el pueblo mayagna en Nicaragua, en donde, dijo, son víctimas de violencia, detenciones, despojo y desplazamientos en medio de un avance minero.

La líder mayangna explicó, en el marco del diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, que su pueblo enfrenta una crisis multidimensional que amenaza su supervivencia física, cultural y política.

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Aseguró que comunidades indígenas han sido desplazadas por la ocupación de sus tierras, mientras persisten hechos de violencia y asesinatos de líderes y comunitarios.

Con el apoyo de las organizaciones Peace Brigades International (PBI) y la nicaragüense Fundación del Río, Taylor expuso, durante la sesión celebrada en Ginebra, los desplazamientos, la violencia, las detenciones arbitrarias, el asesinato de líderes comunitarios y el avance de actividades extractivistas que enfrentan los pueblos indígenas.

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En ese sentido, alertó sobre la situación de personas indígenas privadas de libertad bajo el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo: "Ocho guardabosques mayangnas y cuatro líderes indígenas permanecen en detención arbitraria" en Nicaragua, afirmó.

La líder indígena señaló además que las comunidades de Wilú, Kitangsar y mina Sulun, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, la más pobre de Nicaragua, continúan asediadas y que eso "es solo una muestra de la violencia que se vive y de la falta de protección del Estado".

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Durante su intervención, Taylor también llamó la atención del Consejo de Derechos Humanos sobre la expansión de las concesiones mineras y otras actividades extractivas en territorios indígenas, sin garantías de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Según los datos presentados por Taylor, actualmente existen 63 lotes mineros ubicados en territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Dichas concesiones, según la líder indígena, representan una amenaza adicional para sus territorios en esta "crisis multidimensional que amenaza nuestra supervivencia física, cultural, territorial y política".

"Desde los territorios mayangnas hacemos un llamado a este Consejo para que no permita que nuestra tragedia sea normalizada, ni que nuestros territorios sean convertidos en zonas de sacrificio", abogó.

Por su lado, la Fundación del Río dijo en un mensaje que "considera fundamental que la comunidad internacional continúe dando seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas, así como a la expansión de las actividades extractivas en territorios donde los pueblos deben poder ejercer sus derechos colectivos". EFE

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