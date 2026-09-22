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Sánchez y Guterres abordan en Nueva York asuntos internacionales y globales

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Washington, 21 sep (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abordaron este lunes en Nueva York la evolución de la situación regional, incluida la situación en Oriente Medio, durante una reunión celebrada en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General.

Guterres y Sánchez también trataron cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, el cambio climático y la inteligencia artificial, según informó Naciones Unidas en un comunicado sobre el encuentro, celebrado este lunes 21 de septiembre, de acuerdo con el portavoz de Naciones Unidas.

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Durante la reunión, el secretario general destacó la "excelente cooperación" entre Naciones Unidas y España y agradeció a Sánchez el compromiso de su Gobierno con el fortalecimiento del multilateralismo, destacó la misma fuente.

El encuentro se produjo en Nueva York durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne estos días a numerosos jefes de Estado y de Gobierno para abordar los principales asuntos de la agenda internacional.

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La reunión entre Guterres y Sánchez incluyó así tanto asuntos de carácter internacional, con Oriente Medio entre los temas regionales abordados, como cuestiones globales vinculadas al desarrollo sostenible, el cambio climático y la inteligencia artificial, de acuerdo con el comunicado difundido por Naciones Unidas. EFE

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