Gavi: "Ahora siento mucha más presión que con 17 años"

Guardar

El centrocampista español del FC Barcelona Gavi reconoce que ahora afronta su carrera con una presión mayor que cuando irrumpió en el primer equipo con 17 años, aunque asegura que aquella precocidad le permitió disfrutar más del fútbol, y destaca que las lesiones que ha sufrido también le han ayudado a ser "más paciente" y a aprender aspectos que van más allá del terreno de juego.

"Ahora siento mucha más presión que con 17 años, ahí no era consciente de dónde estaba, cuanto más pequeño era, más disfrutaba del fútbol", explicó Gavi en una entrevista concedida a la revista 'Men's Health', en la que repasa su evolución desde su debut con el Barça y la selección española siendo menor de edad.

PUBLICIDAD

El futbolista blaugrana asegura que su manera de afrontar los partidos no ha cambiado pese a las experiencias vividas y apuesta por competir sin anticiparse a lo que pueda suceder. "Si piensas qué va a pasar o qué no va a pasar jugando, pues no creo que disfrutes mucho. Tienes que jugar sin pensar en nada, competir como siempre, y lo que tenga que pasar pasará, pienses más o menos", señaló.

Las lesiones también han marcado su evolución y Gavi explicó que le han obligado a aprender a tener paciencia y a establecer objetivos durante sus procesos de recuperación. "Antes quizás no era muy paciente y ahora lo soy más. Cuando he estado lesionado, tenía que cumplir etapas y marcarme objetivos. También me ha venido bien para aprender otras cosas que van más allá del fútbol. Ahora, por ejemplo, te diría que me cuido mucho más que cuando debuté", apuntó.

PUBLICIDAD

En este sentido, el jugador del Barça subrayó la importancia de mantener su rodilla en buenas condiciones incluso cuando no compite. "Mi rodilla tiene que estar siempre fuerte, juegue o no juegue. No me puedo descuidar porque en cualquier momento puedes liarla", afirmó.

Gavi también admitió que durante sus etapas más complicadas encontró apoyo en su entorno y considera que la ayuda psicológica puede ser útil para cualquier deportista. "Un psicólogo siempre viene bien. Estando mal o estando también muy bien, siempre va a ser importante. Yo no he ido nunca, pero me gustaría ir", reconoció, antes de añadir sobre su experiencia durante los momentos más difíciles: "Me aislé con mi familia, y eso me ayudó también mucho".

PUBLICIDAD

El internacional español, que debutó con la absoluta poco después de hacerlo con el Barça, resumió su evolución con una mentalidad que asegura haber mantenido desde sus inicios: "Sé lo que es la parte de sufrimiento del fútbol. Antes, iba solo iba a entrenar y jugaba, y así cada fin de semana. Siempre he sido un chico con mentalidad, la cabeza bien puesta, que sabe lo que quiere".