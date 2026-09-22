"China y la UE no deben librar guerra comercial", dice ministro chino a su homólogo alemán

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Pekín, 22 sep (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, aseguró a su homólogo alemán, Johann Wadephul, que China y la Unión Europea (UE) "no deberían librar una guerra comercial", informó anoche la Cancillería china.

Wang hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica mantenida este lunes con Wadephul, en la que ambos abordaron las relaciones bilaterales, la situación internacional y las tensiones comerciales entre China y la UE.

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Según el comunicado chino, Wang afirmó que China y Alemania, como dos grandes economías y socios estratégicos integrales, deben "reforzar la comunicación estratégica", aumentar la confianza mutua y profundizar la cooperación práctica ante el "impacto del unilateralismo y la desglobalización".

El jefe de la diplomacia china sostuvo que ambos países deberían enviar una señal positiva de defensa conjunta del multilateralismo y del libre comercio, así como contribuir a reforzar la confianza de la comunidad internacional en las relaciones entre Pekín y Bruselas.

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Wang transmitió su esperanza de que "Alemania mantenga una actitud racional y pragmática, desempeñe un papel positivo dentro de la UE y anime a esta a defender el libre comercio".

También afirmó que China y la UE son "socios estratégicos integrales" y que las dos partes no deben entrar en una guerra comercial, en un contexto de endurecimiento del tono europeo sobre el déficit comercial, la sobrecapacidad industrial china y el acceso de las empresas europeas al mercado chino.

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Wadephul, según la versión china, afirmó que Alemania mantiene su voluntad de reforzar los intercambios de alto nivel con China, profundizar la cooperación en comercio e inversión y elevar el nivel de los lazos bilaterales. EFE