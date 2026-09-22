Aeroméxico vincula filtración de presunta base de datos con ciberataques ocurridos en 2025

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Ciudad de México, 21 sep (EFE).- La aerolínea mexicana Aeroméxico aseguró este lunes que la filtración de una presunta base de datos de sus clientes corresponde a "datos sustraídos durante un incidente registrado en octubre de 2025", ocurrido "en el contexto de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de diversos sectores".

La compañía sostuvo en un comunicado que la supuesta base difundida en la aplicación de mensajería de Telegram no ha identificado exposición de datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o información relacionada con itinerario de vuelos.

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Sin embargo, reconoció que la información "presuntamente involucrada" comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos.

Entre los hallazgos preliminares, Aeroméxico destacó que la información ofrecida podría vincularse con datos sustraídos en un incidente registrado en octubre de 2025, que, dijo, afectó a diversos sectores, incluidas compañías tecnológicas de alcance mundial.

"En nuestro caso, el acceso no autorizado ocurrió en una plataforma de gestión de información de clientes administrada por un proveedor externo", explicó sobre aquel suceso.

"Desde el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, activamos nuestros protocolos de respuesta e implementamos las medidas de mitigación correspondientes", agregó.

También aclaró que, en ese momento, "no se materializó la divulgación de datos de clientes de Aeroméxico por parte de los ciberdelincuentes".

Aeroméxico informó que está trabajando con su proveedor "para reforzar las acciones de contención" y que mantiene un "monitoreo permanente de la situación".

Asimismo, resaltó su colaboración con las autoridades competentes y que ejercerá "las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables de cualquier conducta ilícita".

La respuesta por parte de la aerolínea más grande de México se da luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México alertó el 20 de septiembre de una posible exhibición de datos personales en un sistema que estaría presuntamente vinculado con la compañía.

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Según la dependencia se trata de una base de datos con más de 15 millones de registros de clientes de la empresa y un peso de 1.10 gigabyte. EFE