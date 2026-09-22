Rusia asegura haber cercado el bastión ucraniano de Dobropilia

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Moscú, 2 sep (EFE).- Rusia aseguró este martes haber cercado el bastión ucraniano de Dobropilia, uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas en la región oriental de Donetsk, anexionada en 2022 y parcialmente ocupada por las tropas rusas.

"Las unidades de la agrupación militar Centro cerraron el cerco del importante nodo de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Dobropilia de la república popular de Donetsk y comienzan a avanzar en dirección a Oleksandrivka", ubicada a unos 26 kilómetros al noroeste de la ciudad cercada, indicó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

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El mando castrense ruso señaló que en el cerco están bloqueadas dos brigadas de la Guardia Nacional de Ucrania y el regimiento Skalá.

"Estamos aniquilando las formaciones enemigas bloqueadas", indicó Defensa.

Para Rusia, que busca hacerse con el control total de Donetsk, la toma de Dobropilia es un paso importante previo a la batalla por los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk.

El avance a Oleksandrivka permitiría a las fuerzas rusas bloquear la última ruta de suministros occidental de Kramatorsk, y atacar este bastión desde la retaguardia.

Defensa asegura desde principios de septiembre haber cercado alrededor de 1.700 militares ucranianos en el nordeste de Járkov, donde las fuerzas rusas buscan crear una franja de seguridad.

A pesar de que Kiev ha aumentado considerablemente sus ataques aéreos contra la retaguardia rusa con drones y misiles, las tropas rusas avanzan en las últimas semanas por tierra, aunque lentamente.

Precisamente, el lento avance en el frente ante la falta de soldados y el alto número de bajas ha reavivado los rumores de una segunda movilización en Rusia, algo que el Kremlin ha negado categóricamente. EFE