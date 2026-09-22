Mbappé afronta el Balón de Oro sin obsesión, pero convencido de que este puede ser su año

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París, 22 sep (EFE).- El jugador del Real Madrid y la selección francesa Kylian Mbappé asegura que el Balón de Oro no es una obsesión, pero afronta la carrera por el premio con la convicción de que esta puede ser su temporada.

"No es una obsesión. Creo que es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor", manifestó Mbappé en una entrevista publicada este martes por RFI.

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El galardón al mejor jugador de la temporada se entregará el próximo 16 de octubre, en una edición en la que Mbappé aspira a conquistar por primera vez el trofeo y sostiene que su rendimiento individual le permite pensar en la victoria.

"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", señaló, tras confesar que si no gana "estaría decepcionado".

Mbappé reconoce que la pugna parece más abierta que en otras ediciones. "Es agradable de ver, agradable de participar y creo que también entretiene a la gente", señaló.

El francés también defendió el tono desafiante que ha utilizado en los últimos meses al hablar de sus posibilidades, después de declaraciones como 'siempre he sido el elegido' o 'no ha habido nadie mejor que yo la temporada pasada'.

"En Francia hay muchas cosas que chocan y no tengo ningún problema con eso", respondió el jugador del Real Madrid. "Nunca he querido gustarle a todo el mundo, porque no es posible. No sé ser otra persona. Intento ser yo, con mis cualidades y mis defectos, con mis conquistas y mis fracasos", mantuvo.

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Uno de los argumentos centrales de su candidatura es su rendimiento en el Mundial, donde terminó como máximo goleador histórico de la competición, por delante de Lionel Messi. Francia perdió la final y Mbappé considera que el resultado colectivo no debería borrar su actuación individual.

"No diría que fue decepcionante. Cuando no ganas, siempre estás decepcionado", declaró, pero está convencido de que la actuación general fue positiva. "Creo -dijo- que dimos una buena imagen de nuestro país. Fuimos un equipo agradable de ver y los franceses disfrutaron mucho viéndonos".

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Sobre su récord goleador en los Mundiales, Mbappé reconoció que tardó en comprender su dimensión.

"Cuando estás metido en la competición quieres ir hacia el siguiente objetivo, el siguiente partido, marcar el siguiente gol", explicó. "Pero -continuó- cuando estuve de vacaciones, todo el mundo me hablaba de eso, de ser el máximo goleador de la historia del Mundial. Te das cuenta de hasta qué punto el Mundial es importante".

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Para Mbappé, ese récord tiene un peso específico en la carrera por el Balón de Oro precisamente porque se trata de un premio individual. "En el Balón de Oro no van a anunciar un equipo en el sobre, sino a un jugador. Es un trofeo individual y creo que eso debe primar sobre todo lo demás", subrayó.

El delantero considera que la capacidad de destacar individualmente es decisiva para conquistar el premio. "La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar es lo que marca a la gente para un trofeo como este", concluyó.

La entrevista también abordó sus vínculos con África, donde Mbappé mantiene las raíces familiares de su madre, de origen argelino, y de su padre, de origen camerunés. "Nunca he cortado el vínculo con mis raíces y mis orígenes", afirmó.

El delantero defendió que la elección de selección de los futbolistas con doble nacionalidad debe responder a razones personales y no únicamente deportivas. "Es algo muy personal, muy íntimo. Es una decisión que tiene que venir de dentro, de tu historia de vida", explicó.

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África representa alrededor del 20 % de los votos del Balón de Oro, y Mbappé quiso dirigirse directamente a esos votantes.

"Quiero agradecerles el apoyo que me han dado durante todos estos años", dijo. "Siempre me he sentido muy querido cada vez que he puesto un pie en África".

Y añadió: "Espero poder llevarme el Balón de Oro para, de una manera u otra, dedicárselo".