José María Almoguera, tajante sobre su boda con María 'la jerezana' tras su divorcio con Paola Olmedo

22/09/2026 José María Almoguera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Una semana después de poner punto y final a su matrimonio con Paola Olmedo firmando el divorcio dos años después de su separación, José María Almoguera afronta una nueva 'polémica' con su exmujer después de que su madre, Carmen Borrego, señalase directamente a su exnuera como una de las "responsables" de su distanciamiento con su hijo al no "ayudar" con su actitud precisamente a que solucionasen sus diferencias.

Unas declaraciones a las que ha reaccionado que el nieto de María Teresa Campos este lunes en 'El verano se mueve', reconociendo que aunque la decisión de alejarse de su progenitora fue suya, es cierto que la que fue su mujer no ayudó a que las aguas volviesen a su cauce. "Mi madre se quedó a gusto. La situación no fue una contra la otra, mi madre no se metió en nuestra relación, el problema fui yo porque hubo cosas que no se gestionaron bien. No me arrepiento de nada porque todo lo hice por mi hijo y volvería a hacerlo" ha expresado.

PUBLICIDAD

Además, Carmen ha revelado que ahora está encantada con su nuera María 'la jerezana' -con la que José María mantiene una relación desde que se conocieron en 'GH Dúo' a principios de 2025- y no oculta que está deseando que su hijo pase nuevamente por el altar con la andaluza. Una boda que parece que no va a llegar, ya que el tertuliano tiene claro que no es el momento de darle el 'sí quiero' a su novia a pesar de lo enamorado que está: "Venga ya. Me casaría con María pero no me voy a casar ahora. Es una nueva etapa, una etapa que hay que vivir con tranquilidad. No puedes salir de una para meterte en otra" ha afirmado rotundo, aclarando que lo dice porque "salir de un matrimonio para meterte en otro eso es encadenar y eso es como los monos con las lianas". "Vamos dejarlo. Un poco de tranquilidad, de seguir siendo felices juntos como somos y ya está" ha sentenciado.

Respecto al dardo de su madre contra Paola, Almoguera ha dejado claro que "todo el mundo es libre de decir lo que quiera y ella es libre. Espero que a Paola no le haya sentado mal aunque bien tampoco le puede sentar... pero bueno, cosas que pasan", reconociendo que aunque le gustaría pedir perdón por muchas cosas, "se lo pido a la persona que se lo tenga que pedir", sin revelar si se refiere a Carmen o a su exmujer.

PUBLICIDAD