Von der Leyen: "Hagamos el futuro de Europa eléctrico, es imprescindible"

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Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó hoy a acelerar la electrificación de la economía europea para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, con el objetivo de duplicar para 2040 el peso de la electricidad en el consumo final de energía de la UE.

"Hagamos el futuro de Europa eléctrico, es imprescindible", dijo Von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el que aseguró que alcanzar esa meta permitiría reducir en 260.000 millones de euros anuales la factura europea por importaciones de combustibles fósiles.

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La Comisión ha planteado un objetivo indicativo de elevar del 23 % actual al 46 % en 2040 el peso de la electricidad en el consumo final de energía. EFE

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