Extremadura impulsa su promoción turística entre turoperadores y agentes de viaje de Argentina y Perú

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La Dirección General de Turismo participa en las jornadas profesionales 'España Única' que organiza la oficina de Turespaña en Buenos Aires, del 15 al 18 de septiembre en Argentina y Perú, con el propósito de atraer turistas internacionales procedentes de estos países.

Los encuentros se celebran en las ciudades de Rosario, Buenos Aires y Lima, en ellos, Extremadura se presenta como un destino alternativo a los tradicionales de sol y playa y promociona su oferta turística relacionada con la cultura, la naturaleza y la gastronomía ante los 120 profesionales del sector convocados.

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La participación en estas jornadas forma parte de las acciones de promoción que desarrolla la Dirección General de Turismo dirigidas a los mercados latinoamericanos. Entre ellas destacan la visita realizada el pasado mes de marzo por un grupo de agentes turísticos y el viaje de prensa del creador de contenido argentino Juani Noticias, informa la Junta en nota de prensa.

Asimismo, en los próximos meses está prevista la organización de nuevos viajes de prensa con profesionales de Colombia y de una cadena de televisión argentina.

La Dirección General de Turismo participa por segunda vez en los encuentros 'España Única', tras la edición celebrada el año pasado en Chile, Argentina y Uruguay. Estas jornadas se enmarcan en las acciones que Turespaña desarrolla en los mercados de América del Sur para reforzar las relaciones entre los operadores turísticos locales y los representantes de la oferta turística española, favoreciendo la generación de nuevas oportunidades de negocio.

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Uno de los ejes de esta estrategia promocional es acercar a los prescriptores turísticos latinoamericanos destinos españoles menos conocidos para estos mercados, entre los que se encuentra Extremadura, con el fin de diversificar la oferta y atraer nuevos visitantes internacionales.