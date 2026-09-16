EEUU destaca el "importante papel" de Omán para reducir tensiones en Oriente Próximo en pleno conflicto con Irán

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha destacado el "importante papel" de Omán para reducir las tensiones en Oriente Próximo y ha reiterado el compromiso de Washington con "la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra Irán.

Rubio ha trasladado estos mensajes a su homólogo omaní, Badr al Busaidi, durante una conversación en la que ha condenado además "los recientes ataques iraníes contra buques comerciales y países de la región", al tiempo que ha insistido en que Teherán "no debe obtener nunca un arma nuclear", según un comunicado del Departamento de Estado.

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Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Omán ha afirmado en un mensaje publicado a través de redes sociales que Rubio y Al Busaidi analizaron durante la llamada los últimos acontecimientos regionales y la situación en la región, que evoluciona rápidamente".

"Intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos encaminados a reducir las tensiones, contener sus repercusiones y crear las condiciones necesarias para proseguir las gestiones diplomáticas y abordar las cuestiones pendientes de una manera que favorezca la seguridad y la estabilidad de la región", ha señalado.

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La conversación ha tenido lugar tras el aplazamiento de una reunión ministerial prevista el lunes en Omán que iba a contar con la participación de Irán y otros países de la región para abordar el memorando alcanzado por Mascate y Teherán para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz.

Washington impuso un bloqueo a puertos iraníes a través del estrecho de Ormuz como respuesta a las restricciones a la navegación en la zona aplicadas por Irán tras la citada ofensiva. Durante los últimos días, las partes han intercambiado ataques, en pleno estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.

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