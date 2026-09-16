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Von der Leyen: Europa debe defender sus valores o quedará en manos de autoritarios

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Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que las preocupaciones legítimas de los ciudadanos europeos están siendo usadas "como arma" para dividir a las sociedades europeas y urgió a defender los valores comunitarios para no quedar en manos de los agentes y títeres de regímenes autoritarios.

Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea utilizará todas las herramientas a su disposición para reequilibrar la relación con China, país con el que el bloque tiene un déficit comercial de 1.000 millones de euros al día que "ha llegado a un punto crítico".

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