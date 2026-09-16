Un pueblo inglés vota por la independencia ante el alojamiento de inmigrantes en la zona

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Londres, 16 sep (EFE).- El pueblo de Piddington, en el condado de Oxford (sureste de Inglaterra), ha votado a favor de independizarse del Reino Unido en protesta por el previsto alojamiento de 1.256 inmigrantes varones en situación irregular en una antigua base militar de la zona.

En torno a 285 habitantes de la pintoresca localidad respaldaron la secesión en un referendo simbólico organizado por el consejo parroquial el martes, que tuvo una participación del 92 %.

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Un total de 26 residentes se opusieron a la moción y hubo un voto nulo, según los resultados difundidos este miércoles.

La consulta, sin efectos legales, se celebró deliberadamente el 15 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de la Batalla de Inglaterra de 1940, en la que la aviación británica se enfrentó a la Luftwaffe alemana en una de las principales campañas aéreas de la Segunda Guerra Mundial.

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La iniciativa buscaba expresar el rechazo de los vecinos al plan del Gobierno de utilizar la base en desuso MoD Bicester, próxima al municipio, para alojar a los migrantes mientras se tramita su situación.

El Ejecutivo laborista ha propuesto usar antiguas bases militares como centros de detención de personas que solicitan asilo, en lugar de hoteles reservados para ese fin, una alternativa que tiene un elevado coste y también ha motivado protestas en varios puntos del país. EFE

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