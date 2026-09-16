La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí acusa a los hutíes de intentar atacar La Meca

May 24, 2026, Mecca, Saudi Arabia: Muslim worshippers perform the dawn prayer around the Kaaba at the Grand Mosque complex in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, ahead of the annual Hajj pilgrimage. Millions of Muslims from around the world are expected to gather in Saudi Arabia for the annual pilgrimage rituals. (Credit Image: � Saudi Press Agency/APA Images via ZUMA Press Wire)

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La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha denunciado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de un dron contra La Meca, asegurando que sus defensas lo han interceptado y destruido y responsabilizando a los rebeldes hutíes del proyectil, en el marco de la escalada de hostilidades.

"Las Fuerzas Reales de Defensa Aérea de Arabia Saudita han interceptado y destruido con éxito un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que pudiera entrar en el espacio aéreo restringido de la Ciudad Santa, La Meca", ha afirmado el portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, en un comunicado del mando militar que recoge que la interceptación se produjo al sur de la ciudad.

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Al hilo, Al Maliki ha rechazado el "acto atroz", que ha descrito como "un intento de aterrorizar a los visitantes pacíficos de la Casa Sagrada de Dios y de causar daño tanto a ciudadanos como a residentes". "Este intento hostil quedará como una mancha oscura en el historial de la milicia extremista y terrorista hutí", ha espetado, antes de subrayar que la coalición "no dudará en tomar medidas necesarias y disuasorias contra la milicia terrorista hutí".

Tras ello, la Secretaría General de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) ha condenado los "atroces ataques perpetrados por los hutíes" contra La Meca y Medina, así como su "continua agresión" contra Arabia Saudí, según un comunicado publicado por la organización a través de redes sociales.

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"Estos ataques siembran el temor entre civiles inocentes, violan la santidad de los lugares sagrados y las mezquitas, y ofenden los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo", ha dicho el organismo, que ha incidido en que este tipo de incidentes son "actos de terrorismo que contravienen los valores islámicos".

Así, ha destacado que "la violación de la santidad de los lugares sagrados es una transgresión inaceptable e intolerable que exige disuadir a los autores y frenar a cualquiera que se atreva a atentar contra dichos lugares", al tiempo que ha mostrado su "plena solidaridad" con Arabia Saudí y su "apoyo" a las medidas que adopte en respuesta.

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UN REPRESENTANTE HUTÍ NIEGA EL ATAQUE Y VINCULA A RIAD CON EPSTEIN

Sin embargo, los rebeldes hutíes han rechazado la acusación. "Nosotros protegemos La Meca y sus lugares sagrados más que aquellos que los explotan políticamente, y más que aquellos que regalaron su manto a Jeffrey Epstein", ha afirmado a la agencia yemení SABA el integrante del brazo político de Ansaralá --nombre oficial de las milicias-- Mohamed al Fara.

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Al Fara ha aludido así a los tres tapices enviados desde la Kaaba --edificio sagrado con forma de cubo que se encuentra en el centro de la Gran Mezquita de La Meca y representa el lugar más sagrado del islam-- a la isla privada del difunto delincuente sexual convicto, que había construido allí un edificio al que él mismo se refirió como "mezquita", según los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos citados por el diario 'The New York Times'.

En concreto, se refiere a una 'kiswa', pieza compuesta anualmente por cientos de artesanos en un taller de la realeza a fin de crear un nuevo revestimiento para la Kaaba. Tiene un coste aproximado de 4,3 millones de euros y para su elaboración se utilizan unos 680 kilogramos de seda cruda y otros 113 de hilo de oro y plata.

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Prosiguiendo, Al Fara ha acusado a Riad de "intentar movilizar a los musulmanes bajo el falso pretexto de que se pretende 'atacar La Meca'", entre otras "soluciones externas" que, según él, han buscado las autoridades saudíes tras "fracasar en la consecución de sus objetivos" en Yemen.

"La solución es clara: detengan la agresión, levanten el bloqueo, dejen a Yemen en paz e indemnicen a los yemeníes por los años de guerra y destrucción", ha planteado el responsable hutí, alegando que "sólo entonces podrá Arabia Saudí aspirar a la seguridad y la estabilidad".

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En este sentido, ha aconsejado a Riad que "deje de hacer daño a la gente y vivirán en seguridad y paz". "Seguir por este camino es poner en riesgo la seguridad de Arabia Saudí y de sus instalaciones petroleras vitales", ha advertido.

Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha rechazado "las invenciones y mentiras propagadas por el criminal régimen saudí sobre un ataque contra Le Meca" y ha afirmado que las mismas "no engañan a nadie", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

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"Son ellos quienes la profanan (La Meca) con inmoralidad, libertinaje y la importación de prostitutas. No existe amenaza alguna contra los lugares sagrados proveniente de Yemen: nuestras operaciones tienen como objetivo sus instalaciones petroleras y bases militares, manteniéndose muy alejadas de los sitios sagrados", ha zanjado.