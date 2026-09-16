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BingX evoluciona hacia una plataforma de trading multiactivo y conecta a los usuarios con oportunidades globales

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de septiembre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BingX anunció hoy su evolución estratégica hacia una plataforma de trading multiactivo, una estrategia que impulsará bajo el lema "Conectando mercados. Desbloqueando oportunidades." y que reúne los mercados cripto y tradicionales en una experiencia de trading integrada. Este paso refleja la ambición de BingX de ayudar a los traders a identificar oportunidades emergentes en los mercados, comprender las fuerzas que las impulsan y operar entre distintas clases de activos desde una plataforma unificada.

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Guiada por su misión de empoderar a los traders para navegar y actuar en los mercados globales, BingX visualiza un mundo en el que todos los mercados estén al alcance. La ampliación de su oferta responde a esta visión: reúne los mercados cripto y tradicionales en un solo lugar, en un momento en que las fronteras entre clases de activos son cada vez más difusas.

A medida que los acontecimientos económicos, las narrativas de mercado y las oportunidades de inversión se interconectan cada vez más, la política monetaria, las condiciones macroeconómicas y el sentimiento del mercado pueden influir tanto en los activos digitales como en los tradicionales. BingX amplía su alcance más allá de sus bases nativas en cripto y combina un acceso más amplio a los mercados con liquidez profunda, herramientas de trading impulsadas por IA y experiencia de mercado.

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La plataforma multiactivo de BingX se basa en cuatro pilares estratégicos:

Trading: opera con confianza con acceso a mercados multiactivoBingX combina su oferta nativa cripto, que incluye futuros cripto, spot y copy trading, con una gama creciente de productos TradFi en acciones, forex, índices y materias primas. La plataforma ofrece una de las selecciones de futuros perpetuos sobre activos tradicionales más amplias de la industria, junto con liquidez profunda en el libro de órdenes en una selección de los principales activos de futuros TradFi.

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Experiencia: conectar la inteligencia de mercado con la ejecuciónLos análisis, señales y herramientas de trading impulsados por IA ayudan a los traders a seguir la evolución del mercado e identificar posibles oportunidades. La integración con TradingView ofrece gráficos y herramientas de análisis avanzados, mientras que la liquidez profunda respalda la ejecución en los mercados clave. En conjunto, estas capacidades brindan a los traders un camino más directo del análisis de mercado a la ejecución.

Oportunidades: capta lo que mueve los mercadosBingX reúne investigación de mercado, conocimiento de la industria, recursos educativos y participación de la comunidad para ofrecer a los traders una visión más amplia de lo que ocurre en el ecosistema cripto y en las finanzas tradicionales. Al abordar las narrativas y fuerzas que dan forma a los distintos mercados, BingX busca facilitar que los usuarios identifiquen áreas de interés y exploren oportunidades más allá de una sola clase de activos.

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Confiabilidad: una base de confianzaA medida que BingX amplía su cobertura de mercados, la confiabilidad sigue siendo una base fundamental de la plataforma. BingX respalda su entorno de trading con Proof of Reserves al 100 % y su Shield Fund. Estas medidas reflejan el enfoque constante de la compañía en la seguridad, la transparencia y la resiliencia operativa en su evolución hacia una plataforma de trading multiactivo.

"Nuestra evolución hacia una plataforma multiactivo es una progresión natural para BingX, en un contexto en el que los mercados están cada vez más interconectados", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "Hoy, los traders no necesariamente piensan en términos de una sola clase de activos. Observan el mercado en su conjunto y evalúan dónde se están desarrollando las condiciones, las narrativas y las oportunidades. Nuestro rol es brindarles el acceso, la infraestructura y la perspectiva para navegar ese panorama desde una sola plataforma".

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Acerca de BingXFundada en 2018, BingX es la plataforma de trading multiactivo líder a nivel global, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Desde cripto hasta los mercados tradicionales, BingX conecta a los usuarios con una amplia gama de activos y oportunidades en los mercados globales a través de una plataforma unificada.

Con futuros perpetuos, productos TradFi, trading spot y copy trading, junto con innovaciones impulsadas por IA, BingX ofrece una experiencia de trading confiable, inteligente y ágil, diseñada para ayudar a los traders a navegar mercados en constante evolución y aprovechar oportunidades con mayor confianza y eficiencia.

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BingX es Principal Partner del Chelsea FC desde 2024 y, en 2026, se convirtió en Official Team Partner de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visitar: https://bingx.com/

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FUENTE BingX