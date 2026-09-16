Nick Smith Jr., un anotador para el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez

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Pedro Martín López

Madrid, 16 sep (EFE).- El fichaje del escolta estadounidense Nick Smith Jr., procedente de los Lakers, cierra, en principio, el capítulo de llegadas en el Real Madrid para esta temporada, la séptima cara nueva en el equipo de Pedro Martínez, que cubre su polivalente juego exterior con un perfil de generador y anotador puro.

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Tras ganar la pasada Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto en España) y proponer uno de los estilos más rápidos y divertidos en Europa al frente del Valencia Basket, el entrenador barcelonés consigue otra carta ofensiva para su propuesta de juego en el nuevo Real Madrid que está construyendo y que ya cuenta con el máximo artillero de la pasada ACB, el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, otro de los grandes fichajes y uno de los hombres más destacados en esta pretemporada.

Sin duda, la llegada de Smith Jr. sirve para cubrir uno de los grandes debes del club blanco en las últimas temporadas, la de un generador con capacidad para anotar desde bote y desde la larga distancia, un perfil que quedó algo desierto desde la salida de Dzanan Musa y cuyo vacío ha sido difícil de llenar desde la retirada de Jaycee Carroll, extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid.

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Tras informaciones que apuntaban a la posible contratación del estadounidense Lonnie Walker IV o el dominicano Lester Quiñones, la dirección deportiva merengue se ha decantado por el exterior de 22 años nacido en Arkansas.

Y es que Smith Jr., elegido en el puesto 27 del 'draft' de la NBA por los Charlotte Hornets en 2023, fue toda una sensación del baloncesto de instituto en su país, donde muchas previsiones le colocaban entre los tres mejores jugadores de Estados Unidos pertenecientes a la generación de 2022.

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Su gran manejo de balón y su capacidad para lanzar desde el triple le convirtieron en toda una sensación. Decidió quedarse en su estado natal y jugar para los Razorbacks de la Universidad de Arkansas, donde vio limitada su progresión por problemas físicos en su rodilla derecha.

Después de completar sólo un año en la NCAA decidió dar el salto al profesionalismo directamente a la NBA, donde vistió la pasada campaña la camiseta de Los Angeles Lakers, equipo en el que compartió vestuario con el exmadridista Luka Doncic o la leyenda LeBron James.

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Liviano y de brazos largos, su capacidad técnica también le permiten ver algunos minutos como base, aunque como especialista anotador, se ha asentado en la posición de escolta, donde es capaz de sacar ventajas desde bote o percutir con su excelente lanzamiento exterior, ya sea también tras bote o saliendo de bloqueos indirectos.

Entre las dudas, a su juventud se le une su poco protagonismo en la NBA y la nula experiencia en el baloncesto europeo, por lo que queda ver cómo será su adaptación al Real Madrid, que ya ha finalizado su pretemporada y encara el inicio oficial de la temporada.

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Así, el estadounidense, que ocupa plaza de extracomunitario para las competiciones nacionales, se une a las incorporaciones de Max Shulga, Mikael Jantunen, Jaime Pradilla, Olivier Sarr, Damian Jones, que también ocupa plaza de extracomunitario, y el ya mencionado Luwawu-Cabarrot.

Un artillero con poco bagaje pero con ganas de demostrar sus capacidades para un Pedro Martínez experto en sacar el máximo potencial de jugadores exteriores de este perfil. EFE