Los sindicatos portugueses piden un aumento del salario mínimo para 2027

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Lisboa, 16 sep (EFE).- Los dos principales sindicatos de Portugal presentaron este miércoles propuestas para un aumento del salario mínimo en 2027 al Gobierno del país en el marco de una reunión de la concertación social ante el aumento de los precios.

Por un lado, la Unión General de Trabajadores (UGT) propuso que el salario mínimo se eleve a 1.000 euros ya en enero, aduciendo al aumento del costo de vida y del precio de los combustibles.

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"Hemos presentado una propuesta para que el salario mínimo sea superior a 1.000 euros, que sea de al menos 1.000 euros", dijo en una rueda de prensa posterior al encuentro, que duró más de tres horas, el secretario general de la organización sindical, Mário Mourão.

Por su parte, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP) dijo que su propuesta contempla "un aumento general y significativo de los salarios de al menos un 15 %, con un mínimo de 150 euros, y la revalorización del salario mínimo nacional a partir de enero de 2027, que se fijará en 1 100 euros".

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La concertación social reúne al Gobierno, empresarios y sindicatos y, en esta ocasión, no abordaron los presupuestos generales del Estado, uno de los principales retos del Ejecutivo en los próximos meses.

Actualmente, el salario mínimo en Portugal es de 920 euros brutos. EFE